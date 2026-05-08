Τραμπ: Σε ισχύ τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων

«Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι», γράφει ο Τραμπ
Εκεχειρία για τρεις μέρες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα ισχύει από αύριο Σάββατο μέχρι την Δευτέρα 11 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την κατάπαυση πυρός είχε ανακοινώσει και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ημέρα της Νίκης, στις 8 και 9 Μαΐου πριν μερικές μέρες. Σήμερα (08.05.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την ισχύ και την παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 2 μέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί και ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα.

«Το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελπίζω ότι αυτό είναι το ξεκίνημα του τέλους ενός πολύ μακρού, φονικού και σκληρού πολέμου», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

«Οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζονται και πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά κάθε μέρα», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση

«Με χαρά ανακοινώνω ότι θα ισχύσει τριήμερη εκεχειρία (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η γιορτή στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία, καθώς και αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε πολεμικής δραστηριότητας, καθώς και την ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα.

Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελπίζω ότι αυτό είναι το ξεκίνημα του τέλους ενός πολύ μακρού, φονικού και σκληρού πολέμου. Οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζονται και πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Άνδρας στην Βρετανία υποδυόταν την πρώην σύντροφό του στο Tinder και έστελνε αγνώστους σπίτι της για να την βιάσουν
Ο Άσαντ Χουσεΐν είχε συστηθεί με ψεύτικο όνομα στην 36χρονη, και αφού χώρισαν έστελνε μηνύματα σε άνδρες λέγοντάς τους να πάνε σπίτι της με την ψευδή δικαιολογία ότι πρόκειται για μια «σεξουαλική φαντασίωση» της
iStock
Οι ΗΠΑ έπληξαν και ακινητοποίησαν δύο τάνκερ του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Αναφορές για σποραδικές συγκρούσεις
Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον δύο πετρελαιοφόρων με ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να καταπλεύσουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν
Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Ross που συνοδεύει το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush στη Μέση Ανατολή
Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ περιμένουν απάντηση από το Ιράν στην πρόταση για τερματισμό του πολέμου μέσα στην μέρα»
Ο Ρούμπιο σχολίασε τα δημοσιεύματα, για το Ιράν που έχει φτιάξει ή προσπαθεί να φτιάξει νέα υπηρεσία για τον έλεγχο στην κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ: «Αυτό θα ήταν πολύ προβληματικό και απαράδεκτο»
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο
