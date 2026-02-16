Η Warner Bros εξετάζει ξανά πρόταση της Paramount ενώ παραμένει σε συμφωνία με το Netflix

Τρίζει και πάλι το deal της Warner Brow με το Netflix. Η Warner Bros Discovery εξετάζει το ενδεχόμενο να επανεκκινήσει τις συνομιλίες πώλησης με την Paramount Skydance, μετά την παραλαβή της πιο πρόσφατης αναθεωρημένης πρότασης, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και τα επικαλείται το Bloomberg.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros συζητούν κατά πόσο η Paramount μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια καλύτερη συμφωνία, κίνηση που ενδέχεται να πυροδοτήσει δεύτερο γύρο πλειοδοσίας με τη Netflix Inc. Το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα απαντήσει, ενώ εξακολουθεί να δεσμεύεται από τη νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Netflix, σημείωσαν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Paramount υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα τροποποιημένους όρους στην «επιθετική» της πρόταση, απαντώντας σε αρκετές από τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί. Η εταιρεία προτίθεται να καλύψει το τέλος ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που οφείλεται στη Netflix σε περίπτωση που η Warner Bros καταγγείλει τη μεταξύ τους συμφωνία, ενώ προσφέρει και εγγύηση για αναχρηματοδότηση χρέους της Warner Bros. Παράλληλα, η Paramount δεσμεύεται να αποζημιώσει τους μετόχους της Warner Bros εάν η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας την πεποίθησή της ότι θα λάβει ταχεία ρυθμιστική έγκριση.

Η Warner Bros εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις για την πρόταση της Paramount, πολλές από τις οποίες έχει διατυπώσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο η προσφορά της Paramount να οδηγήσει σε καλύτερη συμφωνία ή να ωθήσει τη Netflix να αυξήσει το τίμημα. Παράλληλα, έχει δεχθεί πιέσεις από μετόχους να εμπλακεί τουλάχιστον σε διαπραγματεύσεις με την Paramount.

H συμφωνία με τo Netflix

Η Warner Bros έχει συμφωνήσει να πουλήσει το ομώνυμο κινηματογραφικό στούντιο και την πλατφόρμα streaming HBO Max στη Netflix, σε συμφωνία που αποτιμάται στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία επιδιώκει να επισπεύσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας των μετόχων για την έγκριση της συμφωνίας με τη Netflix, ενώ η Paramount, ιδιοκτήτρια των CBS και MTV, απευθύνεται απευθείας στους μετόχους της Warner Bros. μέσω δημόσιας πρότασης εξαγοράς στα 30 δολάρια ανά μετοχή και ασκεί πιέσεις στις ρυθμιστικές αρχές για την έγκριση της δικής της συμφωνίας.

Τόσο η Paramount όσο και η ηγέτιδα στον χώρο του streaming Netflix έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένες να αυξήσουν τις προσφορές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμφωνία για τη Warner Bros., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, έχει δηλώσει ότι η τρέχουσα πρόταση δεν είναι η τελική και οριστική, ενώ η διοίκηση της Netflix έχει επίσης αναφέρει στους μετόχους ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε υψηλότερη προσφορά.

Ωστόσο, και οι δύο πλευρές εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς το ενδεχόμενο υπερβολικής αύξησης του τιμήματος. Οι μετοχές της Netflix έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 40% από το υψηλό του Ιουνίου, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για τη συμφωνία με τη Warner Bros.

Εάν η Warner Bros. αποφασίσει να επανέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Paramount, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τη Netflix. Στη συνέχεια, θα επιδιώξει να εξασφαλίσει αύξηση της προσφοράς της Paramount πέραν των 30 δολαρίων ανά μετοχή. Αν κρίνει ότι η νέα πρόταση της Paramount είναι ανώτερη, η Netflix θα έχει το δικαίωμα να την ισοφαρίσει.

Αρκετοί μέτοχοι της Warner Bros., μεταξύ των οποίων οι Pentwater Capital Management και Ancora Holdings Group, έχουν δημοσίως ταχθεί υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων με την Paramount. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μόλις 42,3 εκατομμύρια μετοχές είχαν προσφερθεί στην Paramount, ποσοστό μικρότερο του 2% των εκκρεμών μετοχών.