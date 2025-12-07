Κόσμος

Η Χαμάς έτοιμη να «παγώσει ή να αποθηκεύσει» τα όπλα αντί να τα παραδώσει – Αναμένεται η αντίδραση του Ισραήλ

Η πρόταση του αξιωματούχου της Χαμάς δεν αποκλείεται να δώσει λύση και να «κλειδώσει» την ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς
Χαμάς
Στρατιώτες της Χαμάς / REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Η Χαμάς είναι έτοιμη να συζητήσει το «πάγωμα ή την αποθήκευση» του οπλοστασίου της ως μέρος της εκεχειρίας με το Ισραήλ, δήλωσε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου ένας ανώτερος αξιωματούχος.

Μια πρόταση που δεν αποκλείεται να δώσει λύση σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της συμφωνίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ο Μπασέμ Νάιμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, μίλησε καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται να προχωρήσουν στη δεύτερη και πιο περίπλοκη φάση της συμφωνίας.

«Είμαστε ανοιχτοί σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κλιμακώσεις ή να αποφευχθούν περαιτέρω συγκρούσεις ή εκρήξεις», δήλωσε ο Νάιμ στο Associated Press στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος της ηγεσίας της οργάνωσης.

Η συμφωνία έθεσε τέλος σε μια διετή ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Όταν ρωτήθηκε αν η επίθεση ήταν λάθος, ο Νάιμ την υπερασπίστηκε ως «πράξη άμυνας».

Πιο δύσκολη φάση της εκεχειρίας 

Από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο, η Χαμάς και το Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά ανταλλαγών Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Με μόνο τα λείψανα ενός ομήρου να παραμένουν στη Γάζα – ενός Ισραηλινού αστυνομικού που σκοτώθηκε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου – οι δύο πλευρές ετοιμάζονται να εισέλθουν στη δεύτερη φάση.

Η νέα φάση στοχεύει στο να χαράξει το μέλλον της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Γάζας και προμηνύεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας, η σύσταση μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής επιτροπής στη Γάζα, η απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφος και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Μια διεθνής επιτροπή, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το αίτημα του Ισραήλ προς τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της υπόσχεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, με ισραηλινούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι αυτό είναι ένα βασικό αίτημα που θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόοδο σε άλλους τομείς.

Η ιδεολογία της Χαμάς είναι βαθιά ριζωμένη σε αυτό που αποκαλεί ένοπλη αντίσταση κατά του Ισραήλ, και οι ηγέτες της έχουν απορρίψει τις εκκλήσεις για παράδοση, παρά τον πόλεμο που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια και κατέστρεψε μεγάλα τμήματα της Γάζας και σκότωσε δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους.

A Palestinian Hamas militant stands next to heavy machinery moving covered human remains, after Hamas said that it found the body of an Israeli hostage soldier on Tuesday and prepares to return it to Israel through the Red Cross, in Gaza City, November 4, 2025. REUTERS
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Ο Ναΐμ δήλωσε ότι η Χαμάς διατηρεί το «δικαίωμα στην αντίσταση», αλλά πρόσθεσε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να καταθέσει τα όπλα ως μέρος μιας διαδικασίας που αποσκοπεί στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, αλλά πρότεινε μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία πέντε ή δέκα ετών για τη διεξαγωγή συζητήσεων.

«Αυτός ο χρόνος πρέπει να αξιοποιηθεί σοβαρά και με ολοκληρωμένο τρόπο», είπε, προσθέτοντας ότι η Χαμάς είναι «πολύ ανοιχτή» ως προς το τι θα γίνει με τα όπλα της.

«Μπορούμε να συζητήσουμε για την κατάψυξη, την αποθήκευση ή την κατάθεση των όπλων, με την εγγύηση των Παλαιστινίων ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν καθόλου κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας ή της ανακωχής», είπε.

Δεν είναι σαφές αν η πρόταση αυτή θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Ισραήλ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση.

Επιπλοκές της πρώτης φάσης

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι καθυστερεί την επιστροφή των ομήρων, ενώ παλαιστινιακοί αξιωματούχοι του τομέα της υγείας αναφέρουν ότι πάνω από 370 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις του αποτελούν αντίδραση στις παραβιάσεις των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης Παλαιστινίων στην ισραηλινή πλευρά της Γάζας.

Ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα
Ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Shir Torem

Τρεις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις με περίπου 200 μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι, σύμφωνα με ισραηλινούς και αιγυπτιακούς αξιωματούχους, παραμένουν κρυμμένοι υπόγεια στο ισραηλινό έδαφος.

Ο Ναΐμ δήλωσε ότι η Χαμάς «δεν γνώριζε» την ύπαρξη αυτών των ενόπλων όταν υπογράφηκε η εκεχειρία και ότι η επικοινωνία μαζί τους είχε «διακοπεί εντελώς».

«Επομένως, δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει τώρα στο έδαφος», είπε.

Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ απέρριψε τις προτάσεις της Χαμάς για την επίλυση της αντιπαράθεσης και πρόσθεσε πολλές «προϋποθέσεις» στην παράδοσή τους. Το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει τις διαπραγματεύσεις και λέει ότι έχει σκοτώσει αρκετές δεκάδες από αυτούς.

Κόσμος
