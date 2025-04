Η Χαμάς ισχυρίζεται πως έχασε επαφή με την ομάδα που κρατά τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ένταν Αλεξάντερ

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα (15/04/202) ότι «έχασαν την επαφή» με την ομάδα που κρατά τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ένταν Αλεξάντερ μετά από βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

«Χάσαμε την επαφή με την ομάδα που κρατά τον στρατιώτη Ένταν Αλεξάντερ, έπειτα από έναν βομβαρδισμό του Ισραήλ που έπληξε το μέρος όπου βρίσκονταν» ανέφερε το μήνυμα του εκπροσώπου των Ταξιαρχών, Άμπου Ομπέιντα, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμά στην εφαρμογή Telegram.

Ο Ομπέιντα πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να αποκατασταθεί η επαφή με αυτήν την ομάδα.

Ο Αλεξάντερ είναι ο μοναδικός εν ζωή όμηρος που έχει και την αμερικανική υπηκοότητα και παραμένει αιχμάλωτος της Χαμάς.

«Ο κατοχικός στρατός προσπαθεί σκόπιμα να απαλλαγεί από την πίεση (που συνιστά το θέμα) των αιχμαλώτων με διπλή υπηκοότητα, ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο εξόντωσης του λαού μας», πρόσθεσε ο Ομπέιντα.

Οι Ταξιαρχίες έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο στο οποίο μαχητές τους κουβαλούν φέρετρα. «Σύντομα, τα παιδιά σας θα επιστρέψουν σε μαύρα φέρετρα» γράφει στον υπότιτλο. «Οι ηγέτες σας υπέγραψαν την απόφαση εκτέλεσης των κρατουμένων στη Λωρίδα της Γάζας».

Το Σάββατο η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Αλεξάντερ να μιλάει στην κάμερα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τη γνησιότητά του, ούτε να καθορίσει το πότε γυρίστηκαν αυτά τα πλάνα.

Ο Αλεξάντερ, που αιχμαλωτίστηκε ενώ υπηρετούσε σε μια επίλεκτη μονάδα κοντά στη Γάζα, επέκρινε σε αυτό το βίντεο την ισραηλινή κυβέρνηση επειδή συνεχίζεται η κράτησή του και έλεγε ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του για τις γιορτές.

