Ήταν η ώρα που μιλούσε για τον Tζον Μακ Κέιν ο Τζο Λίμπερμαν στον Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον. Ο Τζορτζ Μπους, πήρε μια καραμέλα από την σύζυγό του Λόρα και την έδωσε διακριτικά στην Μισέλ Ομπάμα. Τότε η Μισέλ Ομπάμα του ψιθύρισε «ευχαριστώ» με τον Μπαράκ Ομπάμα να έχει ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Οι χρήστες του twitter τρελάθηκαν και αποθέωσαν την χειρονομία ως δείγμα πολιτικού πολιτισμού που εκλείπει στις μέρες μας.

Couldn't help but think of the #Seinfeld

"Pez Candy Dispenser" episode.

cc @OfficialJLD @ed_solomon

'A "sweet" moment between two friends at #JohnMcCain's memorial service, as George W. Bush passes a piece of candy to @MichelleObama '#JohnMcCainFuneralpic.twitter.com/YxYRVMboDd

— Cowabunga ® (@Cowabunga) September 2, 2018