Η Χεζμπολάχ αρνείται να αφοπλιστεί εντός 4 μηνών: «Απόφαση που ευνοεί το Ισραήλ»

Η κυβέρνηση στο Λίβανο θέλει να θέσει υπό κρατικό έλεγχο όλα τα όπλα των οργανώσεων
Χεζμπολάχ
Χεζμπολάχ / REUTERS/Mohamed Azakir

Η Χεζμπολάχ απέρριψε την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να προχωρήσει σε αφοπλισμό εντός 4 μηνών καθώς υποστηρίζει πως αυτή ευνοεί το Ισραήλ.

Τον περασμένο Αύγουστο το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ανέθεσε στον στρατό να καταρτίσει και να αρχίσει να εφαρμόζει ένα σχέδιο με τον οποίο τα όπλα όλων των ενόπλων οργανώσεων όπως της Χεζμπολάχ θα τεθούν υπό κρατικό έλεγχο.

Το σχέδιο αυτό αφορούσε κατά κύριο λόγο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, μετά τον καταστροφικό πόλεμο με το Ισραήλ, το 2024. Ένας μήνα μετά, η κυβέρνηση δέχτηκε επισήμως το σχέδιο του στρατού για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής, σιιτικής οργάνωσης, αν και δεν έθεσε κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι περιορισμένες δυνατότητες του στρατού και τα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν αυτήν την προσπάθεια.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ, σε ομιλία του τη Δευτέρα είπε ότι «αυτό που κάνει η λιβανέζικη κυβέρνηση για τον αφοπλισμό είναι μεγάλο λάθος επειδή εξυπηρετεί τους στόχους της ισραηλινής επιθετικότητας».

Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου Πολ Μόρκος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αργά το βράδυ της Δευτέρας, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εξέτασε τη μηνιαία αναφορά του στρατού αναφορικά με το σχέδιο ελέγχου των όπλων και του έδωσε χρονικό περιθώριο τεσσάρων μηνών για να το εφαρμόσει.

Σημείωσε ωστόσο ότι αυτό το περιθώριο μπορεί να παραταθεί και αυτό θα εξαρτηθεί «από τις διαθέσιμες δυνατότητες, τις ισραηλινές επιθέσεις και τα εμπόδια επί του πεδίου».

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χάσαν Φαντλάλα είπε «δεν μπορούμε να είμαστε ενδοτικοί», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η οργάνωση απορρίπτει το χρονοδιάγραμμα αλλά και την ευρύτερη προσέγγιση της κυβέρνησης στο θέμα του αφοπλισμού.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τον αφοπλισμό όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις από την πλευρά του Ισραήλ και οι σιίτες υπουργοί αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Το Ισραήλ από την πλευρά του λέει ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ είναι προτεραιότητά του επειδή ο οπλισμός της, εκτός του ελέγχου του κράτους, συνιστά ευθεία απειλή για την ασφάλειά του.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι οποιοδήποτε σχέδιο αφοπλισμού πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά, ιδίως στις περιοχές κοντά στα σύνορα, επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση της Χεζμπολάχ αποτελεί παραβίαση των σχετικών διεθνών αποφάσεων.

