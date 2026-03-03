Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους κατά ναυτικής βάσης στη Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης (04.03.2026) ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα. Πρόκειται για τη δωδέκατη επίθεση στην οποία προχώρησε τις τελευταίες 24 ώρες κατά του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι στοχοποίησε τη βάση με «ομοβροντία πυραύλων υψηλής ποιότητας σε αντίποινα για την εγκληματική επίθεση του Ισραήλ σε δεκάδες λιβανικές πόλεις».

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις βλημάτων από τον Λίβανο και αναχαίτισε τα περισσότερα.