Κόσμος

Συναγερμός με νοροϊό στη Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο λιμάνι του Μπορντό

Ένας 90χρονος επιβάτης είχε πεθάνει και περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας
Κρουαζιερόπλοιο της Ambassador Cruise Line
Κρουαζιερόπλοιο της Ambassador Cruise Line / Thomas Imo / picture-alliance/ dpa / AP Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μπορεί οι διεθνείς υγειονομικοί οργανισμοί να βρίσκονται σε ετοιμότητα τις τελευταίες εβδομάδες μετά τα κρούσματα χανταϊού από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές στη Γαλλία αντιμετωπίζουν ένα νέο περιστατικό μετά από κρούσμα νοροϊού.

Ειδικότερα, κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Ambassador Cruise Line είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπορντό, στη δυτική Γαλλία, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη, που φαίνεται πως είχε νοροϊό, όπως δήλωσαν σήμερα (13.05.2026) αξιωματούχοι.

Το πλοίο – με την πλειοψηφία των 1.233 επιβατών από την Ιρλανδία ή τη Βρετανία – έφτασε χθες (12.05.2026) στο λιμάνι του Μπορντό.

Ένας 90χρονος επιβάτης είχε πεθάνει και περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας, ενώ το κρουαζιερόπλοιο έχει συνολικά 1.700 επιβάτες, μαζί με το πλήρωμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
274
174
110
89
79
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κυπριακό: Ανοικτό το ενδεχόμενο σχεδίου πριν κλείσει το 2026 – «Το κλειδί είναι στην Τουρκία» λέει ο Χριστοδουλίδης
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βλέπει «πράσινο φως» για ουσιαστικές συζητήσεις, με φόντο τις επαφές Γκουτέρες – Ερντογάν και τη νέα άτυπη πολυμερή διάσκεψη
Νίκος Χριστοδουλίδης
«Είσαι πολύ όμορφη»: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό που προκάλεσε την έκρηξη της Μπριζίτ και το viral χαστούκι
Το άγνωστο παρασκήνιο και τα γραπτά μηνύματα στο κινητό του Μακρόν που είδε η Μπριζίτ, αποκαλύπτει ο πολιτικός συντάκτης του περιοδικού Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ
Η άβολη στιγμή του χαστουκιού στον Μακρόν από την Μπριζίτ, μέσα στο αεροπλάνο 5
Newsit logo
Newsit logo