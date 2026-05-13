Συναγερμός με νοροϊό στη Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο λιμάνι του Μπορντό

Μπορεί οι διεθνείς υγειονομικοί οργανισμοί να βρίσκονται σε ετοιμότητα τις τελευταίες εβδομάδες μετά τα κρούσματα χανταϊού από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές στη Γαλλία αντιμετωπίζουν ένα νέο περιστατικό μετά από κρούσμα νοροϊού.

Ειδικότερα, κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Ambassador Cruise Line είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπορντό, στη δυτική Γαλλία, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη, που φαίνεται πως είχε νοροϊό, όπως δήλωσαν σήμερα (13.05.2026) αξιωματούχοι.

Το πλοίο – με την πλειοψηφία των 1.233 επιβατών από την Ιρλανδία ή τη Βρετανία – έφτασε χθες (12.05.2026) στο λιμάνι του Μπορντό.

Ένας 90χρονος επιβάτης είχε πεθάνει και περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας, ενώ το κρουαζιερόπλοιο έχει συνολικά 1.700 επιβάτες, μαζί με το πλήρωμα.