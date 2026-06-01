Το Ιράν διακόπτει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ: «Υψηλή η πιθανότητα λήξης της εκεχειρίας»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν αποφάσισε να διακόψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω διπλωματών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Τις τελευταίες ώρες αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν προειδοποίησαν τις ΗΠΑ ότι οι επιθέσεις που εξαπολύει το Ισραήλ όχι μόνο στον νότιο Λίβανο αλλά και στα νότια προάστια της Βηρυτού, θέτουν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο φαίνεται ότι τα πολλαπλά μηνύματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας «έπεσαν στο κενό», αφού οι ΗΠΑ δεν φάνηκαν διατεθειμένες να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ να σταματήσει το μπαράζ βομβαρδισμών στον Λίβανο, κάτι που δεν άφησε άλλη επιλογή στην Τεχεράνη.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν αποφάσισε να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, όπως μετέδωσε σήμερα (01.06.2026) το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ειδικότερα, το Tasnin ανέφερε πως μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπασυης του πυρός αλλά και της τρέχουσας κατάστασης στον Λίβανο, κάθε επαφή με την αμερικανική πλευρά έχει «παγώσει» όπως και οι ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι να τηρηθούν όλοι οι όροι της κατάπαυσης του πυρός.

Η Τεχεράνη εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αποκλείσει ξανά πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Επίσης, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι «υψηλή», εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Η εντολή εκκένωσης για την Βηρυτό και οι τιμές πετρελαίου

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού.

«Αν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίσει να εκτοξεύει ρουκέτες κατά των ισραηλινμών πόλεων και χωριών, ο στρατός θα απαντήσει πλήττοντας στόχους στην νότια Βηρυτό», προειδοποίησε με μήνυμα στο Telegram ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Πριν από λίγες ώρες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στα ισραηλινά στρατεύματα να βομβαρδίσουν τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, που είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ.

The IDF warns residents of the southern suburbs of Beirut, a Hezbollah stronghold, to evacuate ahead of airstrikes.



“The IDF warns residents of the Dahiyeh area in Beirut and calls on them to evacuate for their safety,” says army spokesman Col. Avichay Adraee.



“If the Hezbollah… — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 1, 2026

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν εξαιτίας της αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι δύο χώρες εμφανίζουν διάσταση απόψεων σχετικά με τους όρους μίας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο και μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Στις 16.30 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 4,92% στα 95,60 δολάρια/βαρέλι, αφού προηγουμένως ξεπέρασε για λίγη ώρα το +5%.

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 5,94% στα 92,55 δολάρια.

Οι πολλαπλές προειδοποιήσεις της Τεχεράνης

Η Ισλαμική Δημοκρατία προειδοποίησε πολλές φορές προτού πάρει την απόφαση αυτή. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί πως αν παραβιαστεί η εκεχειρία σε ένα μέτωπο, όπως π.χ στον Λίβανο, τότε η εκεχειρία παραβιάζεται σε όλα τα μέτωπα.

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποιεί ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

للتنبيه العاجل:

وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعدّ، من دون أي لبس، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وإن انتهاك هذا الوقف في أي من الجبهات يُعد انتهاكاً له في جميع الجبهات.

وتتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تبعات أي انتهاك للهدنة. https://t.co/ib3qupctnk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ έστειλε μέσω του Χ και ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως την Ουάσινγκτον για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση:

«Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ».

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Ολα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και το σχόλιο που έκανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ: «Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα (01.06.2026) ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ», το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ.