Η Χεζμπολάχ χτύπησε εστιατόριο στη Χάιφα – Με νέο σφυροκόπημα στη Βηρυτό απάντησε το Ισραήλ

Δραματικές είναι οι σκηνές που εκτυλίσσονται στη Μέση Ανατολή, με τη Χάιφα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ να δέχεται το βράδυ της Κυριακής (06.10.24) μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ.

Ήταν λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ, όταν ένας πύραυλος χτύπησε την Χάιφα, στο βορειοδυτικό Ισραήλ, προερχόμενος από δυνάμεις της Χεζμπολάχ. Ακολούθησε μπαράζ βομβαρδισμών, με τη σιιτική οργάνωση να υποστηρίζει πως στόχος της είναι στρατιωτική βάση.

Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στην πόλη ήχησαν σειρήνες, ενώ κάποιες από τις ρουκέτες δεν αναχαιτίστηκαν με αποτέλεσμα να πλήξουν δύο διαφορετικά σημεία σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Επίσης, νέες σειρήνες ηχούν στο Κιριάτ Σμονά και σε κοντινές πόλεις στα βόρεια σύνορα.

Στις εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου, φαίνεται καπνός να απλώνεται πάνω από την πόλη Χάιφα του Ισραήλ, ως αποτέλεσμα του χτυπήματος της Χεζμπολάχ.

Πληροφορίες που μετέδωσαν τα διεθνή ΜΜΕ, ένα εστιατόριο και πολυώροφα κτίρια κατοικιών χτυπήθηκαν από το πυραυλικό χτύπημα.

A Restaurant and several High-Rise Residential Buildings suffered Damage as a result of Heavy Rocket, or more than likely Missile Impacts, in the Northwestern Israeli City of Haifa; reports now suggest No Casualties. pic.twitter.com/wlqYXnegJt — OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2024

Από τις ρουκέτες στην Χάιφα, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel αλλά η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Smoke is seen rising from the City of Haifa in Northwestern Israel, following a Direct Impact from a Rocket or Missile launched by Hezbollah. pic.twitter.com/Y5QS0Himqf — OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2024

Νωρίτερα, το φιλοϊρανικό κίνημα επιβεβαίωσε την επίθεση, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν ισραηλινή στρατιωτική βάση κοντά στη Χάιφα.

🇮🇱🇱🇧 Impact of a Hezbollah missile from a different angle in Haifa, northern Israel. The Iron Dome only partially intercepted the missiles. pic.twitter.com/SVW13WaTH4 — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) October 6, 2024

Σημειώνεται πως ήταν η πρώτη φορά που η σιιτική οργάνωση χτύπησε με πυραύλους σε κατοικημένη περιοχή.

Νεκρός ισραηλινός στρατιώτης – Τραυματίστηκαν άλλοι δύο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί, ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη μάχη στα σύνορα με το Λίβανο, ενώ άλλοι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά.

The Israel Defense Force announced this morning the Death of Master Sergeant Etay Azulay, a 25-Year-Old Reservist with the Special Forces Combat Mobility Unit also known as Unit 5515, who was Killed after coming under Mortar Attack while operating in Southern Lebanon. Two… pic.twitter.com/m51zBJgm9O — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2024

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι ήχησαν οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ.

Με αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό απάντησε το Ισραήλ

Το βράδυ της Κυριακής, κατόπιν προειδοποίησης των IDF σε κατοίκους των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ ανέφερε τέσσερις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ και σφυροκοπείται τις τελευταίες ημέρες από το Ισραήλ.

Multiple Large Explosions moments ago in the Southern Suburbs of Beirut. pic.twitter.com/ge9KyCT7CI — OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2024

Ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε νέα έκκληση προς τους κατοίκους του νοτίου προαστίου της Βηρυτού να εκκενώσουν την περιοχή, προπύργιο της Χεζμπολάχ που αποτέλεσε επανειλημμένα στόχο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών τις τελευταίες ημέρες. Λίγο αργότερα, άρχισαν οι εκρήξεις.

🇮🇱🇱🇧 Footage of a cook off after the IDF struck a Hezbollah ammunition depot in Beirut, Lebanon.



pic.twitter.com/Nu4bf3Mb1m — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) October 6, 2024

Η Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη ανακοίνωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε χθες αρκετές επιδρομές ακριβείας κατά εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Πρόσθεσε πως διεξήχθησαν επιπλέον χτυπήματα κατά τοποθεσιών που σχετίζονται με τη Διεύθυνση Πληροφοριών της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Διοίκησης, των θέσεων συγκέντρωσης πληροφοριών και άλλων στρατιωτικών υποδομών.

IDF: Αποτρέψαμε το μεγαλύτερο φράγμα ρουκετών της Χαμάς

Επίσης, οι IDF ανέφεραν ότι η Χαμάς σχεδίαζε να εκτοξεύσει ένα μεγαλύτερο μπαράζ ρουκετών στο Ισραήλ σήμερα το πρωί αλλά τα σχέδιά της ματαιώθηκαν.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός αναφέρει ότι «απέτρεψε μια άμεση απειλή, μετά τις έγκαιρες προετοιμασίες και τον εντοπισμό της πρόθεσης της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς να πυροβολήσει το Ισραήλ».

Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν αρκετούς εκτοξευτές ρουκετών και σήραγγες σε όλη τη Γάζα λίγες στιγμές πριν από τις 6:30 π.μ., όταν η Χαμάς σχεδίαζε να μεταφέρει τους πυραύλους, σύμφωνα με το IDF.

Ξεχωριστά, ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε τοποθεσίες της Χαμάς στο κέντρο της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτι που, όπως λέει, αποτελούσε απειλή για τις ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή του διαδρόμου Netzarim.