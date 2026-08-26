Ιαπωνία: 1.800 εθελοντές μετακίνησαν με σχοινιά πύργο κάστρου 360 τόνων

Περίπου 1.800 άνθρωποι συμμετείχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη μετακίνηση του κεντρικού πύργου του ιστορικού Κάστρου Χιροσάκι στην Ιαπωνία, τραβώντας με σχοινιά μια κατασκευή βάρους περίπου 360 τόνων.

Η επιχείρηση για τη μετακίνηση του κεντρικού πύργου, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Χιροσάκι, στην περιφέρεια Αομόρι της βόρειας Ιαπωνίας, και αποτελεί μέρος ενός πολυετούς προγράμματος αποκατάστασης του κάστρου.

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Ο πύργος μετακινήθηκε συνολικά 2,22 μέτρα μέσα σε δύο ημέρες.

Το Σάββατο (22/08/2026) μετακινήθηκε κατά 1,13 μέτρα και την Κυριακή (23/08) κατά ακόμη 1,09 μέτρα.

Γιατί μετακινείται ο πύργος

Η ασυνήθιστη επιχείρηση έχει τις ρίζες της στο 2015, όταν ο πύργος απομακρύνθηκε από την αρχική του θέση προκειμένου να καταστεί δυνατή η επισκευή των πέτρινων τειχών του κάστρου.

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Τα τείχη είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από σεισμό και οι εργασίες αποκατάστασής τους απαιτούσαν να μετακινηθεί ο πύργος χωρίς να αποσυναρμολογηθεί.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική hikiya, η οποία επιτρέπει τη μετακίνηση ολόκληρων κτιρίων πάνω σε ράγες και κυλίνδρους. Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε ώστε να διατηρηθεί ο ιστορικός πύργος ως ενιαία κατασκευή.

Η αποκατάσταση του πέτρινου τείχους ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επανατοποθετήθηκαν και οι 2.185 πέτρες του.

Με σχοινιά 30 μέτρων

Για τη μετακίνηση του πύργου οι εθελοντές χωρίστηκαν σε ομάδες περίπου 80 ατόμων. Οι ομάδες εναλλάσσονταν και τραβούσαν σχοινιά μήκους περίπου 30 μέτρων, ενώ ο πύργος μετακινούνταν σταδιακά πάνω στις ειδικές ράγες.

Η προσπάθεια συνοδευόταν από συντονισμένες φωνές των συμμετεχόντων, ώστε η δύναμη να ασκείται ταυτόχρονα από κάθε ομάδα.

Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Περίπου 8.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις του συγκεκριμένου Σαββατοκύριακου. Οι αιτήσεις προήλθαν από ολόκληρη την Ιαπωνία αλλά και από το εξωτερικό.

Συνολικά 4.100 άνθρωποι

Η χειροκίνητη μετακίνηση δεν ολοκληρώνεται με την απόσταση που καλύφθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά περίπου 4.100 άνθρωποι, με στόχο να μετακινήσουν τον πύργο περίπου πέντε μέτρα με τη συγκεκριμένη παραδοσιακή μέθοδο.

Το υπόλοιπο της διαδρομής, περίπου 73 μέτρα, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μηχανημάτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Η συμμετοχή των πολιτών έχει κυρίως συμβολικό και κοινοτικό χαρακτήρα και αποτελεί μέρος της συνολικής διαδικασίας αποκατάστασης του μνημείου.

Ένα από τα 12 αυθεντικά κάστρα

Το Κάστρο Χιροσάκι ολοκληρώθηκε το 1611 και συνδέεται ιστορικά με την οικογένεια Τσουγκάρου. Ο κεντρικός πύργος του είναι ένας από τους μόλις 12 αυθεντικούς πύργους φεουδαρχικών κάστρων που έχουν διασωθεί στην Ιαπωνία και ο μοναδικός στην περιοχή Τοχόκου.

Η διατήρησή του αποτελεί σημαντικό έργο πολιτιστικής κληρονομιάς για την πόλη Χιροσάκι. Για τον λόγο αυτό η μετακίνησή του πραγματοποιείται χωρίς αποσυναρμολόγηση, με τη χρήση της παραδοσιακής τεχνικής hikiya και παράλληλα με σύγχρονες μεθόδους μηχανικής προστασίας.

Η επιχείρηση αποτελεί ουσιαστικά την αντίστροφη διαδικασία από εκείνη του 2015: τότε ο πύργος απομακρύνθηκε για να επιτρέψει την αποκατάσταση των τειχών. Πλέον επιστρέφει σταδιακά προς την αρχική του θέση.