Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ: Δεν θα καταφέρετε «τίποτα» με την οικονομική πίεση στο Ιράν, αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά μας συστήματα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δε θα καταφέρουν «τίποτα» με τις νέες οικονομικές πιέσεις που ασκούν στην Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε σήμερα (26.08.2026) ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως οι μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

«Με τα μέτρα που προβλέπονται από τις οικονομικές υπηρεσίες της κυβέρνησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτε και κατά τη διάρκεια του πολέμου», είπε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε προχθές, Δευτέρα (24.08.2026), σχέδιο που έχει στόχο να “προκαλέσει οικονομική ασφυξία” στο Ιράν, ενισχύοντας τις απειλές για αμερικανικές κυρώσεις και προειδοποιώντας τις χώρες να μη συμμετάσχουν στην εκστρατεία αυτή.

«Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε» είπε ο Πεζεσκιάν.

Στο μεταξύ, ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι όλα τα οπλικά συστήματα που υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια του πολέμου έχουν αποκατασταθεί και ότι νέα έχουν εισαχθεί στη χώρα.

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«Τα συστήματα όλων των δυνάμεων που είχαν υποστεί ζημιές έχουν αποκατασταθεί, και νέα συστήματα έχουν επίσης εισαχθεί», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του στρατού Μοχαμάντ Ακραμίνια.

«Νέα συστήματα έχουν φθάσει χάρη στην αμυντική βιομηχανία, στον στρατό, και ορισμένα έχουν επίσης εισαχθεί από το εξωτερικό. Αυτοί οι εξοπλισμοί έχουν ενισχύσει τις ικανότητές μας μάχης», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ανταπέδωσε θέτοντας κυρίως στο στόχαστρο χώρες της περιοχής που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο έβαλε τέλος σε σχεδόν 40 ημέρες εντατικών βομβαρδισμών, όμως σποραδικές επιθέσεις, κυρίως γύρω από το στρατηγικό στενό του Ορμούζ, έχουν μειώσει τις προοπτικές μιας τελικής συμφωνίας ειρήνης.

«Έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα προκειμένου να αποκαταστήσουμε και να αναπτύξουμε και πάλι τα συστήματα που υπέστησαν ζημιές από τον εχθρό», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού.

«Μια προληπτική επίθεση, στη βάση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη (των Ηνωμένων Εθνών) είναι μια νόμιμη ενέργεια, όταν βέβαια σέβεται τις αρχές της αναλογικότητας και της ανάγκης», είπε ακόμη.