Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ολλανδία: Ένας θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Το Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα από το 2020
Κουνούπι
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός στις αρχές της Ολλανδίας μετά τον πρώτο θάνατο στη χώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ένας άνθρωπος κατέληξε σε νοσοκομείο της Ολλανδίας έχοντας προσβληθεί από τον ιό, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (26.08.2026) το Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM).

Το RIVM ανέφερε την περασμένη εβδομάδα το πρώτο κρούσμα μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου από το 2020 στην Ολλανδία και πρόσθεσε ότι ο αριθμός των μολυσμένων ατόμων στη χώρα πιθανόν να ανέρχεται πλέον σε τρεις.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν το άτομο που κατέληξε περιλαμβάνεται στους προσβληθέντες από τον ιό που ήδη έχουν αναφερθεί και το RIVM δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως με το τσίμπημα κουνουπιού, μπορεί να προκαλέσει οξεία και απειλητική ασθένεια για την ανθρώπινη ζωή περίπου σε έναν στους 150 προσβληθέντες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ο ΠΟΥ έχει ανακοινώσει ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες δίνουν στα κουνούπια περισσότερο χρόνο και έδαφος για να μεταδώσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη και αυτό το καλοκαίρι αυξάνονται τα κρούσματα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Το RIVM σημειώνει ότι παραμένει «πολύ απίθανο» να μολύνονται άνθρωποι με τον ιό στην Ολλανδία.

Ταυτόχρονα, η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ έχει ξεκινήσει ερευνητική προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός φορητού τεστ ταχείας διάγνωσης και χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη εξάρσεων

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
110
103
97
97
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χάος στο Νεπάλ από τις φονικές πλημμύρες: 31 νεκροί και 384 αγνοούμενοι – Τεράστιοι όγκοι νερού καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους
Ελικόπτερα δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων, άνθρωποι πανικόβλητοι τρέχουν να γλιτώσουν - Δραματικές εικόνες
Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ
Ανανεώθηκε πριν 40 λεπτά
Επιχείρηση Jackal IV: Διεθνές «χτύπημα» της INTERPOL στα δυτικοαφρικανικά δίκτυα κυβερνοεγκλήματος
Μια οκτάμηνη επιχείρηση σε 22 χώρες αποκάλυψε εξελιγμένα δίκτυα «Crime-as-a-Service», οδηγώντας στη σύλληψη 58 ατόμων και στον εντοπισμό εκατοντάδων υπόπτων που ξεπλένουν εκατομμύρια ευρώ
Πηγή φώτο: iStock
Newsit logo
Newsit logo