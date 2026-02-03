Ιαπωνία: 30 νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις – Στα 4,5 μέτρα το ύψος του χιονιού

Θαμμένες στο χιόνι είναι πολλές περιοχές στην Ιαπωνία και εξαιτίας της κακοκαιρίας 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία έδωσε εντολή στο στρατό να βοηθήσει τους κατοίκους στην επαρχία Αομόρι, όπου το ύψος του χιονιού έχει φτάσει σε κάποιες περιοχές τα 4,5 μέτρα. Μια γυναίκα 91 ετών βρέθηκε θαμμένη στα χιόνια μπροστά στο σπίτι της.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε χθες έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της και αξίωσε από τους υπουργούς τους να κάνουν το παν για να προστατευτούν οι ζωές των πολιτών.

Ισχυρές ψυχρές αέριες μάζες προκάλεσαν σφοδρές χιονοπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες κατά μήκος των ακτών στη θάλασσα της Ιαπωνίας, με κάποιους τομείς να καταγράφουν υπερδιπλάσιους από τους φυσιολογικούς για την εποχή όγκους.

Από την 20ή Ιανουαρίου ως σήμερα, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των χιονοπτώσεων, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών.

Record-breaking snowfall strikes Aomori, northern #Japan



At least two people have died during snow clearing operations.



Disaster_News pic.twitter.com/oZOaHDpRcZ — Jack Straw (@JackStr42679640) February 3, 2026

Ανάμεσά τους ήταν η Κίνα Τζιν, 91 ετών, το πτώμα της οποίας βρέθηκε θαμμένο σε τρία μέτρα χιόνι μπροστά στο σπίτι της στην Αομόρι, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή.

Japan’s 5th infantry regiment has been sent out to clear snow in Aomori prefecture.

Many elderly residents can’t deal with the heavy snowfall, and it can be dangerous for too much snow to accumulate on the roofs of their houses. pic.twitter.com/aBQsuUGawK — Jeffrey J. Hall (@mrjeffu) February 2, 2026

Η αστυνομία θεωρεί ότι το χιόνι προκάλεσε την πτώση της οροφής του σπιτιού της και την έθαψε. Πέθανε από ασφυξία, διευκρίνισε ο αξιωματικός. Πλάι στο πτώμα της βρέθηκε φτυάρι, διευκρίνισε.

Japan’s Aomori region has recorded its heaviest snowfall in over 80 years. The heavy snow has caused traffic chaos in parts of the north, and several people have died. pic.twitter.com/a9pi8fTPGP — DW News (@dwnews) February 2, 2026

6 feet of snowfall in #Aomori. https://t.co/WlRGWwdgVw — Food Sake Tokyo (@YukariSakamoto) February 2, 2026

Ο νομάρχης στην Αομόρι Σοϊτσιρό Μιγιασίτα δήλωσε χθες πως ζήτησε οι ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν και ότι πήγαν και βοήθησαν στον εκχιονισμό σπιτιών ηλικιωμένων κατοίκων.

JAPAN: Aomori City’s all-time snowfall record stands at 209 cm, set in 1945, and the current 183 cm marks one of the highest snow accumulations ever recorded in the city. https://t.co/Ls5JArWiOq pic.twitter.com/WP15weV6JM — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 2, 2026

Τείχη χιονιού ως και 1,83 μ. κάλυψαν το έδαφος της–ομώνυμης–πρωτεύουσας του νομού, υπογραμμίζοντας πως το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον εκχιονισμό αδυνατεί να αντεπεξέλθει.

According to Japanese media, Aomori City had around 167 cm of snow yesterday, which is said to be the highest January snow depth in about 81 years (since around 1945), making it a record for the post‑war era.pic.twitter.com/LF8yoHGOSi — Volcaholic (@volcaholic1) January 31, 2026

«Ο κίνδυνος ατυχημάτων, δυνητικά θανάσιμων, για παράδειγμα εξαιτίας πτώσεων χιονιού από οροφές ή της κατάρρευσης κτιρίων, είναι άμεσος», ανέφερε ο νομάρχης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.