Ιαπωνία: 30 νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις – Στα 4,5 μέτρα το ύψος του χιονιού

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία έδωσε εντολή στο στρατό να βοηθήσει τους κατοίκους στην επαρχία Αομόρι - Μια γυναίκα 91 ετών βρέθηκε θαμμένη στα χιόνια μπροστά στο σπίτι της
Φονικές χιονοπτώσεις στην Ιαπωνία
Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

Θαμμένες στο χιόνι είναι πολλές περιοχές στην Ιαπωνία και εξαιτίας της κακοκαιρίας 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία έδωσε εντολή στο στρατό να βοηθήσει τους κατοίκους στην επαρχία Αομόρι, όπου το ύψος του χιονιού έχει φτάσει σε κάποιες περιοχές τα 4,5 μέτρα. Μια γυναίκα 91 ετών βρέθηκε θαμμένη στα χιόνια μπροστά στο σπίτι της.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε χθες έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της και αξίωσε από τους υπουργούς τους να κάνουν το παν για να προστατευτούν οι ζωές των πολιτών.

Ισχυρές ψυχρές αέριες μάζες προκάλεσαν σφοδρές χιονοπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες κατά μήκος των ακτών στη θάλασσα της Ιαπωνίας, με κάποιους τομείς να καταγράφουν υπερδιπλάσιους από τους φυσιολογικούς για την εποχή όγκους.

Από την 20ή Ιανουαρίου ως σήμερα, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των χιονοπτώσεων, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών.

 

Ανάμεσά τους ήταν η Κίνα Τζιν, 91 ετών, το πτώμα της οποίας βρέθηκε θαμμένο σε τρία μέτρα χιόνι μπροστά στο σπίτι της στην Αομόρι, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή.

 

Η αστυνομία θεωρεί ότι το χιόνι προκάλεσε την πτώση της οροφής του σπιτιού της και την έθαψε. Πέθανε από ασφυξία, διευκρίνισε ο αξιωματικός. Πλάι στο πτώμα της βρέθηκε φτυάρι, διευκρίνισε.

Ο νομάρχης στην Αομόρι Σοϊτσιρό Μιγιασίτα δήλωσε χθες πως ζήτησε οι ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν και ότι πήγαν και βοήθησαν στον εκχιονισμό σπιτιών ηλικιωμένων κατοίκων.

 

Τείχη χιονιού ως και 1,83 μ. κάλυψαν το έδαφος της–ομώνυμης–πρωτεύουσας του νομού, υπογραμμίζοντας πως το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον εκχιονισμό αδυνατεί να αντεπεξέλθει.

 

«Ο κίνδυνος ατυχημάτων, δυνητικά θανάσιμων, για παράδειγμα εξαιτίας πτώσεων χιονιού από οροφές ή της κατάρρευσης κτιρίων, είναι άμεσος», ανέφερε ο νομάρχης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

