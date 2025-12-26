Κόσμος

Ιαπωνία: Καραμπόλα 50 αυτοκινήτων με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες – Βίντεο από το τρομακτικό δυστύχημα

Την ώρα που συνέβη η καραμπόλα στην περιοχή σημειωνόταν έντονη χιονόπτωση, με συνέπεια η ορατότητα να είναι μειωμένη
Μεγάλη καραμπόλα στην Ιαπωνία
πηγή φωτογραφίας Χ

Μεγάλη καραμπόλα με 50 αυτοκίνητα να εμπλέκονται, σημειώθηκε στην Ιαπωνία την Παρασκευή (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Βίντεο στα socia media δείχνουν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού και πολλά οχήματα τυλιγμένα στις φλόγες.

Συγκεκριμένα, η καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στο Minakami, στην επαρχία Gunma του νησιού Χονσού στην Ιαπωνία, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους 26 να τραυματίζονται.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν τη στιγμή ισχυρής έκρηξης, ενώ αμέσως μετά εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Στα πλάνα διακρίνονται πυκνά, μαύρα σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό, προκαλώντας σκηνές πανικού στην περιοχή.

 

 

 

 

 

Την ώρα που συνέβη η καραμπόλα στην περιοχή σημειωνόταν έντονη χιονόπτωση, με συνέπεια η ορατότητα να είναι μειωμένη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
124
110
86
61
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
CNN: Η επίθεση με εντολή Τραμπ στη Νιγηρία υπέρ «διωκόμενων Χριστιανών» θα κλιμακώσει τις συγκρούσεις με τους μουσουλμάνους
Ο υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας προειδοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των τζιχαντιστών στη χώρα
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει τον «Χρυσό Στόλο» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ
Newsit logo
Newsit logo