Ιαπωνία: Καραμπόλα 50 αυτοκινήτων με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες – Βίντεο από το τρομακτικό δυστύχημα

Μεγάλη καραμπόλα με 50 αυτοκίνητα να εμπλέκονται, σημειώθηκε στην Ιαπωνία την Παρασκευή (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Βίντεο στα socia media δείχνουν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού και πολλά οχήματα τυλιγμένα στις φλόγες.
Συγκεκριμένα, η καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στο Minakami, στην επαρχία Gunma του νησιού Χονσού στην Ιαπωνία, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους 26 να τραυματίζονται.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν τη στιγμή ισχυρής έκρηξης, ενώ αμέσως μετά εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
Στα πλάνα διακρίνονται πυκνά, μαύρα σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό, προκαλώντας σκηνές πανικού στην περιοχή.
MASSIVE PILEUP ON JAPAN EXPRESSWAY: OVER 50 VEHICLES CRASH, 1 DEAD, 26 INJURED
Chaos hit Japan’s Kanetsu Expressway hard in Minakami, Gunma Prefecture.
More than 50 cars and trucks smashed into each other in a fiery wreck that killed at least one person and hurt 26 others.… pic.twitter.com/TIVdsP1bAi— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 26, 2025
Major Multi-Vehicle Crash on Kanetsu Expressway in Japan, Several Injured.#CarCrash #Kanetsu #Japan #PakistanTV #PakistanTVglobal pic.twitter.com/gePGo2t03v— Pakistan TV (@PakTVGlobal) December 26, 2025
A major accident involving 15 vehicles sparked a fire on Japan’s Kanetsu Expressway in Minakami, Gunma Prefecture. pic.twitter.com/rWZu4IIwvd— The Saviour (@TheSaviour) December 26, 2025
Multi vehicles crash sparks fire on Kanetsu Expressway in #Japan— Sumit (@A_Sumishiv1423) December 26, 2025
関越自動車道 pic.twitter.com/cRMPPq2mzE
Την ώρα που συνέβη η καραμπόλα στην περιοχή σημειωνόταν έντονη χιονόπτωση, με συνέπεια η ορατότητα να είναι μειωμένη.