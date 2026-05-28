Κάλας: Η Ευρώπη δε θα είναι ποτέ «ουδέτερος μεσολαβητής» ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Αρκετές χώρες της Ευρώπης αναρωτιούνται μήπως ήρθε ο καιρός να συνομιλήσουν με την Μόσχα
Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας / REUTERS / Yiannis Kourtoglou
Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ «ουδέτερος μεσολαβητής» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Οι δηλώσεις αυτές από την Κάγια Κάλας έρχονται την ώρα που αρκετές χώρες της Ευρώπης αναρωτιούνται μήπως ήρθε ο καιρός να συνομιλήσουν με την Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ενα πράγμα είναι τελείως ξεκάθαρο: η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, διότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας θεμελιώδη συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας», είπε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λεμεσό της Κύπρου.

Κόσμος
