Ιαπωνία: Νεαρός γδύθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα Ναρουχίτο, άρχισε να τρέχει και τελικά συνελήφθη

Το επεισόδιο σημειώθηκε μόλις εμφανίστηκαν στο μπαλκόνι τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας
Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, η σύζυγός του αυτοκράτειρα Μασάκο και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας χαιρετούν τους θαυμαστές τους κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς στο Αυτοκρατορικό Παλάτι στο Τόκιο
Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, η σύζυγός του αυτοκράτειρα Μασάκο και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας χαιρετούν τους θαυμαστές τους κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς στο Αυτοκρατορικό Παλάτι στο Τόκιο / REUTERS/Issei Kato

Με ένα σοκαριστικό θέαμα ήρθε αντιμέτωπος ο αυτοκράτορα της Ιαπωνίας και η οικογένειά του που χαιρετούσαν το πλήθος, με την ευκαιρία του νέου έτους, όταν ένας 20χρονος γδύθηκε τελείως μπροστά τους, χωρίς δισταγμό.

Ο άνδρας, που βρισκόταν στην πρώτη σειρά ενώ ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο της Ιαπωνίας έκανε το διάγγελμά του για την πρωτοχρονιά από ένα μπαλκόνι του ανακτόρου, ξαφνικά πέταξε τα ρούχα του, κραυγάζοντας εκκωφαντικά, ανέφεραν το ιδιωτικό κανάλι TBS και άλλα μέσα.

Αφού πήδηξε, ολόγυμνος, τον προστατευτικό φράχτη που είχε τοποθετήσει η αστυνομία, συνελήφθη αμέσως από μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς και αστυνομικούς, που τον σκέπασαν με μια κουβέρτα.

Η αυτοκρατορική φρουρά δεν επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τις πληροφορίες αυτές.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μόλις εμφανίστηκαν στο μπαλκόνι τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο.

Φρουροί του παλατιού συνοδεύουν τους ευχόμενους στον αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την βασιλική οικογένεια κατά την δημόσια εμφάνισή τους για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς στο Αυτοκρατορικό Παλάτι στο Τόκιο της Ιαπωνίας
Φρουροί του παλατιού συνοδεύουν τους ευχόμενους στον αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την βασιλική οικογένεια κατά την δημόσια εμφάνισή τους για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς στο Αυτοκρατορικό Παλάτι στο Τόκιο της Ιαπωνίας / REUTERS/Issei Kato

Ο Ναρουχίτο κατά παράδοση απευθύνεται κάθε Πρωτοχρονιά σε χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώνονται έξω από το παλάτι κρατώντας ιαπωνικές σημαίες.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα, τις οποίες επικαλείται το TBS, ο νεαρός είχε προαναγγείλει σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι σκόπευε να εμφανιστεί γυμνός μπροστά στον αυτοκράτορα.

Η αυτοκρατορική οικογένεια δεν διαδραματίζει κανέναν πολιτικό ρόλο στην Ιαπωνία, όμως παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο της χώρας και τα μέλη της είναι γενικά αξιοσέβαστα – έστω και αν κάποια από αυτά έγιναν θέμα σε ταμπλόιντ έντυπα λόγω των φερόμενων οικογενειακών διαφορών τους.

