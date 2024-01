Δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί οι 5 από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής με το οποίο συγκρούστηκε κατά την προσγείωση το αεροπλάνο Α350 με 379 επιβαίνοντες των αερογραμμών της Ιαπωνίας οι οποίοι βγήκαν όλοι σώοι.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία μοναδικός επιζών είναι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της ιαπωνικής ακτοφυλακής ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για θαύμα μιλούν οι ειδικοί της αεροπλοΐας όσον αφορά στην διάσωση όλων των επιβαινόντων στο αεροπλάνο των Ιαπωνικών Αερογραμμών στο αεροδρόμιο Χακέντα της Ιαπωνίας.

BREAKING: 5 Coast Guard members killed, captain seriously injured in plane crash at Tokyo Airport – NHK