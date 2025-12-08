Ιαπωνία: Νέος ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ μετά τα 7,6 με τραυματίες και τσουνάμι

Ακόμη ένας ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,7 Ρίχτερ έπληξε την Ιαπωνία, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (09.12.2025) ώρα Ελλάδας, μετά τα 7,6 R που σημειώθηκαν χθες (08.12.2025) κοντά στην επαρχία Αομόρι στο βόρειο τμήμα της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Ο νέος δυνατός σεισμός στην Ιαπωνία έχει επίκεντρο ανοιχτά της περιοχής Honcho, κοντά στη νότια ακτή του Χοκάιντο και θεωρείται μετασεισμός των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δόνηση των 6,7 βαθμών έχει εστιακό βάθος 16,3 χιλιομέτρων, ενώ προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματισμοί, ούτε εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ωστόσο, μετά τα 7,6 Ρίχτερ, ένα πρώτο κύμα, ύψους 40 εκατοστών, έπληξε την περιφέρεια Αομόρι, περίπου μισή ώρα μετά τον σεισμό.

Ακολούθησαν πολλά άλλα κύματα και σε άλλες περιοχές, ωστόσο κανένα εκ των οποίων δεν ξεπέρασε τα 70 εκατοστά.

Όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ κάτοικοι της περιοχής έφυγαν από τα σπίτια τους και αναζήτησαν καταφύγιο στο δημαρχείο.

A sudden jolt that shook millions a powerful #7.6 earthquake has hit off the coast of #Japan, triggering a tsunami alert for waves up to 10 feet.



Last year’s 7.1 was strong, but today’s impact is on another level.



Last year's 7.1 was strong, but today's impact is on another level.

Μέχρι στιγμής, οι ισχυρότεροι μετασεισμοί των 7,6 Ρίχτερ είναι της τάξης των 6.7, 5.5, 5.8 και 5 Ρίχτερ.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, οι κάτοικοι των περιοχών Αομόρι, Ιβάτε, Μιγιάγκι και Χοκάιντο βιώνουν επαναλαμβανόμενους ισχυρούς σεισμούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, κατολισθήσεων και δομικών ζημιών.

Η προειδοποίηση της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (JMA) που καταγράφει, επίσης, τις σεισμικές δονήσεις και τσουνάμι, για επακόλουθους σεισμούς παραμένει σε ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μεγαλύτερου σεισμού.

Surveillance footage showed tremors in cities across northeast Japan as a magnitude 7.5 earthquake hit the country

Ο μέχρι τώρα ισχυρότερος μετασεισμός των 6,7 Ρίχτερ σημαίνει ότι το ρήγμα εξακολουθεί να απελευθερώνει ενέργεια και οι πολίτες καλούνται από τις Αρχές να είναι προετοιμασμένοι για περισσότερες δυνατές δονήσεις τις επόμενες ώρες και ημέρες.

M7.6 earthquake in Hachinohe City captured by Aomori Asahi Broadcasting.



Japan’s disaster preparedness saves lives, but the sheer force of this quake is shocking.



Japan's disaster preparedness saves lives, but the sheer force of this quake is shocking.

Οι τοπικές αρχές θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση, τους μετασεισμούς και τις οδηγίες ασφαλείας για την περιοχή, καθώς θα λαμβάνουν νέα δεδομένα.