Ιαπωνία: Νέος μεγάλος σεισμός 6,5 ρίχτερ

Ένας καινούριος σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών, έπληξε σήμερα (10/12/25) την επαρχία Χοκάιντο στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Αυτός ο νέος σεισμός στην Ιαπωνία, είχε εστιακό βάθος 57 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προχθές Δευτέρα (8/12/25), ισχυρή σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών έπληξε τη Μισάουα, στις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως και 70 εκατοστών.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με τις αρχές.