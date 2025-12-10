Συμβαίνει τώρα:
Ιαπωνία: Νέος μεγάλος σεισμός 6,5 ρίχτερ

Ο σεισμός τάραξε τους πολίτες, μόλις δύο ημέρες μετά τα 7,6 ρίχτερ της Δευτέρας
Σεισμός στην Ιαπωνία
Ο χάρτης του σεισμού από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Ένας καινούριος σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών, έπληξε σήμερα (10/12/25) την επαρχία Χοκάιντο στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Αυτός ο νέος σεισμός στην Ιαπωνία, είχε εστιακό βάθος 57 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Προχθές Δευτέρα (8/12/25), ισχυρή σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών έπληξε τη Μισάουα, στις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως και 70 εκατοστών.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με τις αρχές.

