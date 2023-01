Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει την Ιαπωνία, όπου μεγάλες περιοχές έχουν καλυφθεί με χιόνι. Ως αποτέλεσμα μεγάλα προβλήματα σημειώνονται στις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα και έχουν ήδη ακυρωθεί πολλές πτήσεις, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του.

Ένα ασυνήθιστο κύμα ψύχους και ένα σύστημα ακραία χαμηλού βαρομετρικού προκαλούν από χθες, Τρίτη, σφοδρές χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε όλη την Ιαπωνία. Ιδιαίτερα έντονες είναι οι χιονοπτώσεις στις παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τη θάλασσα της Ιαπωνίας, με την πόλη Μανίουα στο δυτικό τμήμα της χώρας να καταγράφει ρεκόρ 93 εκατοστών χιονιού μέσα σε 24 ώρες.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την καταιγίδα, ενώ τα αίτια του θανάτου δύο ακόμη ανθρώπων εξετάζεται αν συνδέονται με την κακοκαιρία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χιροκάζου Ματσούνο.

Οι εγχώριες αεροπορικές εταιρείες, περιλαμβανομένων των ANA και Japan Airlines, ακύρωσαν περισσότερες από 300 πτήσεις, ενώ υπήρξαν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις και στα δρομολόγια των τραίνων στη βόρεια Ιαπωνία.

Σε αυτοκινητόδρομο στο κεντρικό τμήμα της χώρας αυτοκίνητα και φορτηγά εγκλωβίστηκαν στο χιόνι, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο NHK.

Περίπου 3.000 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε δύο σταθμούς τρένων στην πόλη Κιότο, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων και του χιονιού ανεστάλησαν τα δρομολόγια χθες, με κάποιους επιβάτες να αναγκάζονται να κοιμηθούν στο πάτωμα του κεντρικού σταθμού της πόλης.

Άλλοι παρέμειναν επί ώρες σε τουλάχιστον 15 τρένα που βρίσκονταν μεταξύ σταθμών, από αργά χθες ως νωρίς σήμερα το πρωί, με κάποιους να επιλέγουν να κατέβουν από το τρένο και να περπατήσουν μέσα στο χιόνι για να φτάσουν σε έναν σταθμό.

Λόγω των ισχυρών ανέμων και των καταιγίδων βυθίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Χονγκ Κονγκ μεταξύ της δυτικής Ιαπωνίας και του νησιού Ζεζού της Νότιας Κορέας. Δεκατρία από τα 22 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων.

