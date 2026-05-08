Χανταϊός: Σχέδιο για καραντίνα 45 ημερών στην Ισπανία για επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius – Συνεχίζει το ταξίδι του προς Τενερίφη

Στον δρόμο προς την Τενερίφη βρίσκεται ακόμα το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, με την Ισπανία να λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την διάδοση του ιού και να προστατέψει τους πολίτες της αλλά και τους εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονται στο μοιραίο πλοίο.

Σύμφωνα με το euronews, οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα φτάσουν στην Τενερίφη κάπου μέσα στις επόμενες δύο μέρες και θα μεταφερθούν στη Μαδρίτη. Εκεί, θα τεθούν σε καραντίνα για έως και 45 ημέρες στην πιο προηγμένη μονάδα απομόνωσης της Ισπανίας. Προορισμός τους θα είναι ο 22ος όροφος του Κεντρικού Νοσοκομείου Άμυνας Gómez Ulla στη Μαδρίτη.

Η Μονάδα Απομόνωσης Υψηλού Επιπέδου, γνωστή ως UAAN, δημιουργήθηκε το 2014 μετά την κρίση του Έμπολα και είχε ήδη ενεργοποιηθεί κατά τον επαναπατρισμό πολιτών από τη Γουχάν στην αρχή της πανδημίας COVID-19.

Η μονάδα δεν είναι ένας συμβατικός νοσοκομειακός θάλαμος. Διαθέτει οκτώ διπλά κλειδωμένα δωμάτια και λειτουργεί υπό καθεστώς αρνητικής πίεσης πολλαπλών σταδίων που εμποδίζει τη διαφυγή τυχόν παθογόνων μικροοργανισμών προς τα έξω.

Από μια κεντρική αίθουσα ελέγχου, κάμερες υψηλής ανάλυσης επιτρέπουν την παρακολούθηση των ασθενών χωρίς την ανάγκη συνεχούς φυσικής επαφής, γεγονός που έχει σημασία δεδομένου ότι το προσωπικό χρειάζεται τουλάχιστον 15 λεπτά για να φορέσει σωστά τον προστατευτικό εξοπλισμό.

Οι ασθενείς θα εισέρχονται απευθείας από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης, με ειδικό ανυψωτικό φορτηγό με δικό του σύστημα φιλτραρισμένου εξαερισμού.

Τελευταία ανακοίνωση του ΠΟΥ βέβαια καθησυχάζει λέγοντας ότι «δεν είναι η αρχή ούτε επιδημίας ούτε πανδημίας». Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) την Πέμπτη (07.05.2026), εκτιμώντας ωστόσο ότι είναι «πιθανό» να υπάρχουν και άλλα κρούσματα.

Υπενθυμίζεται ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που πραγματοποιούσε το ταξίδι από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακρωτήρι, είναι στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής από τότε που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε στις 4 Μαΐου ότι τρεις επιβάτες πέθαναν και ότι η ύποπτη αιτία ήταν ο χανταϊός.

Πέντε τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

«Έως σήμερα, οκτώ κρούσματα έχουν αναφερθεί, εκ των οποίων τρία κατέληξαν στον θάνατο. Πέντε από αυτά τα οκτώ κρούσματα επιβεβαιώθηκε ότι οφείλονται στον χανταϊό», δήλωσε ο Τέντρος, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

«Λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο της επώασης του ιού (του στελέχους των) Άνδεων, που μπορεί να φτάσει τις έξι εβδομάδες, είναι πιθανόν να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε ειδική θεραπεία κατά του ιού που μπορεί να μεταδοθεί με την επαφή με τρωκτικά και του οποίου το στέλεχος των Άνδεων, που βρέθηκε σε επιβάτες που μολύνθηκαν, είναι το μόνο που είναι γνωστό για κρούσματα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το MV Hondius, που έκανε από την 1η Απριλίου κρουαζιέρα στον Ατλαντικό, είναι καθ΄ οδόν από το Πράσινο Ακρωτήρι προς τα Κανάρια Νησιά, όπου οι περίπου 150 εναπομείναντες επιβάτες και μέλη πληρώματος θα παρακολουθούνται πριν τους επιτραπεί να πάρουν το αεροπλάνο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πλέον κανείς δεν έχει συμπτώματα πάνω στο πλοίο, σύμφωνα με την εταιρία που διοργανώνει την κρουαζιέρα, την Oceanwide Expeditions. Ο ΠΟΥ επιβεβαιώνει: «Δεν υπάρχει επιβάτης ή μέλος πληρώματος που είναι συμπτωματικός πάνω στο πλοίο, κάτι που είναι ενθαρρυντικό», υπογράμμισε η Βαν Κέρκοβ.

Η εταιρία είχε ανακοινώσει νωρίτερα την Πέμπτη ότι τριάντα επιβάτες, συμπεριλαμβανομένης της σορού του πρώτου ανθρώπου που πέθανε, εγκατέλειψαν την κρουαζιέρα σε μια ενδιάμεση στάση στις 24 Απριλίου στο βρετανικό νησί της Αγίας Ελένης.

Ο ΠΟΥ «ενημέρωσε τις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη. Αυτές οι 12 χώρες είναι ο Καναδάς, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, η Σιγκαπούρη, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Το ταξίδι των 3 επιβατών που έχασαν τη ζωή τους

Οι τρεις επιβάτες που πέθαναν από τότε που άρχισε η κρουαζιέρα είναι μια Γερμανίδα και ένα ζευγάρι Ολλανδών που ταξίδευαν εδώ και μήνες στη Νότια Αμερική.

Το ζευγάρι αυτό περιηγήθηκε στην Αργεντινή, στη Χιλή, στην Ουρουγουάη και εκ νέου στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Αργεντινής.

Ταξίδεψαν στο πλαίσιο μιας διαμονής «παρατήρησης πουλιών, που περιλάμβανε επισκέψεις σε μέρη όπου υπάρχει το είδος του αρουραίου που είναι γνωστό ότι είναι φορέας του ιού των Άνδεων», εξήγησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.