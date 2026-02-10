Κόσμος

Ιαπωνία: Στους 46 οι νεκροί από το σφοδρό κύμα χιονοπτώσεων – Τα 1,3 μέτρα φτάνει το χιόνι στα βόρεια

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 558, με τα χιόνια να συνεχίζουν ακατάπαυστα
Άνθρωποι περπατάνε στον νομό Αομόρι στην Ιαπωνία / Kyodo/via REUTERS

Στο έλεος των χιονοπτώσεων βρίσκεται η Ιαπωνία εδώ και λίγες μέρες, με τον απολογισμό των νεκρών να έχει φτάσει τους 46 σε λιγότερο από έναν μήνα. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 558, με τα χιόνια να φτάνουν σε ορισμένες περιοχές τα 1,3 μέτρα.

Τα χιόνια που ξεκίνησαν από τις 20 Ιανουαρίου 2026 σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Ιαπωνίας προκάλεσαν χάος στους δρόμους, ιδιαίτερα κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας.

Στον νομό Αομόρι, στο βόρειο τμήμα του βασικού νησιού Χονσού της Ιαπωνίας, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 1,3 μέτρο χιονιού, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πολλά δυστυχήματα προκλήθηκαν από σωρούς χιονιού που έπεσαν πάνω σε θύματα από τις στέγες κτιρίων, ή από την πτώση ανθρώπων που προσπαθούσαν να τις καθαρίσουν, σύμφωνα με την αστυνομία και αξιωματούχους.

Στα τέλη Ιανουαρίου μια 91χρονη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά από το σπίτι της στον Αομόρι. Η αστυνομία πιστεύει πως το χιόνι στο οποίο βρέθηκε θαμμένη είχε πέσει από τη στέγη του σπιτιού της.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιώτες για να βοηθήσει τους κατοίκους του νομού Αομόρι, που ήταν αυτός που επλήγη περισσότερο, καθώς το χιόνι έφτανε σε έως και 4,5 μέτρα σε απομονωμένες περιοχές του.

