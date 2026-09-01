Ο Μόντι «μάλωσε» τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Ώρα να τελειώσει» – Το βίντεο με την άβολη στιγμή

Εμφανώς αμήχανος φάνηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν όταν ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι του ζήτησε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «για χάρη της ανθρωπότητας», κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν στο Μπισκέκ.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ. Ο οργανισμός επιδιώκει να αποτελέσει αντίβαρο στη Δύση. «Πρέπει να περάσουμε από έναν ατελείωτο πόλεμο στο τέλος του πολέμου», είπε ο Ναρέντρα Μόντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έδειχνε αμήχανος, κοίταζε προς τα κάτω και απέφευγε το βλέμμα του Ινδού πρωθυπουργού.

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Ο Πούτιν, με αυστηρό ύφος, έβγαλε το ακουστικό που φορούσε για να ακούει τη μετάφραση και απάντησε κάπως κοφτά: «Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πρωθυπουργέ. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

«Όπως γνωρίζετε, η Ινδία υποστηρίζει όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες σε αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον», δήλωσε ο Μόντι στον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, σύμφωνα με το πρακτικό της συνομιλίας τους που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

«Κάθε μέρα που ο πόλεμος συνεχίζεται, η ανθρωπότητα, στην ουσία, κάνει ένα βήμα πίσω, ενώ κάθε βήμα προς την ειρήνη δίνει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα πραγματική ελπίδα για ειρήνη. Πρέπει να περάσουμε από τον ατέρμονο πόλεμο στο τέλος του πολέμου, στην παύση των εχθροπραξιών. Και θα πρέπει να κινηθούμε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Μόντι, ο οποίος είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι επιθυμεί μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία.

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Το Κρεμλίνο – το οποίο επανειλημμένα έχει πει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο μόνο με τους δικούς της όρους, τους οποίους η Ουκρανία έχει απορρίψει ως μια απαράδεκτη απαίτηση για για παράδοση- ανακοίνωσε μετά τις συνομιλίες ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Μόντι για το πώς εξελίσσεται η πορεία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως αποκαλεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Οι δηλώσεις του Μόντι έρχονται μετά τις κατηγορίες του Ρώσου προέδρου, ο οποίος σε ομιλία του τον περασμένο μήνα υποστήριξε ότι η Ουκρανία ανοίγει ένα «κουτί της Πανδώρας» και προειδοποίησε για «αντίδραση στους πιο ευαίσθητους τομείς της οικονομίας σας».

Μιλώντας στις 22 Αυγούστου στο κυβερνών κόμμα της Ρωσίας, την Ενωμένη Ρωσία, ο Πούτιν απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», δήλωσε. «Θα κινηθούμε μόνο προς τα εμπρός».

Την ίδια ώρα, οι απλοί Ρώσοι πολίτες υφίστανται ολοένα και περισσότερο τις συνέπειες του πολέμου, καθώς αντιμετωπίζουν αδιάκοπες ουκρανικές επιθέσεις με drones, περιορισμούς στο διαδίκτυο και μια οικονομία που δυσκολεύεται.

Σύμφωνα με τον Economist, η δυσαρέσκεια είναι ακόμη μεγαλύτερη στους κόλπους της ρωσικής ελίτ, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει την κατάσταση εκ των έσω να υποστηρίζει ότι αυξάνεται η απογοήτευση για τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο Πούτιν φέρεται να πιστεύει ότι κινδυνεύει εάν τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να έχει επιτύχει τουλάχιστον τον ελάχιστο στόχο του, δηλαδή την κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς.

«Θα με κρεμάσουν», φέρεται να είπε, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται ο Economist.

Η Ρωσία έχει υποστεί, περίπου 1,4 εκατομμύρια απώλειες στο πεδίο της μάχης, συμπεριλαμβανομένων έως και 450.000 νεκρών, από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ρωσικές απώλειες εκτιμάται πλέον ότι ξεπερνούν τον ρυθμό στρατολόγησης, με περισσότερους από 30.000 στρατιώτες να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται κάθε μήνα φέτος.