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Τιφάν Αουζιέρ: Η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν αποκάλυψε ότι έχει σχέση με φοιτητή, 20 χρόνια μικρότερο της

Η ανάρτηση από τις διακοπές τους στο Άμστερνταμ
Η Τιφάν Αουζιέρ
Η Τιφάν Αουζιέρ / Instragram
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Η Τιφάν Αουζιέρ, κόρη της Μπριζίτ Μακρόν αποκάλυψε τον έρωτα της με τον φοιτητή διοίκησης επιχειρήσεων, Αντουάν Λεκόμτ.

Η σχέση της 42χρονης κόρης της Μπριζίτ Μακρόν έγινε γνωστή όταν ανέβασε η ίδια ένα βίντεο στο Instagram, από το ταξίδι τους στο Άμστερντ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μπριζίτ Μακρόν είναι πανευτυχής για τη νέα σχέση της κόρης της. «Αντέδρασε όπως θα έκανε κάθε μητέρα. Το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, οπότε είναι πολύ χαρούμενη που τη βλέπει να ακμάζει. Θα χαρεί πολύ να γνωρίσει τον Αντουάν», είπε πηγή.

Σύμφωνα με το «Gala», το ζευγάρι γνωρίστηκε το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ, μια παραθαλάσσια πόλη στην Ακτή του Οπάλ της Γαλλίας. Ο Αντουάν Λεκόμτ εργαζόταν εκεί ως εκπαιδευτής kitesurfing και έμαθε στην Τιφάν Αουζιέρ να χρησιμοποιεί μία ηλεκτρική σανίδα σέρφινγκ.

Στενός φίλος της 42χρονης είπε στο περιοδικό: «Ήταν αμέσως προφανές ότι υπήρχε χημεία μεταξύ τους. Έχουν πολλά κοινά: την αγάπη για το Λε Τουκέ και τις συγκινήσεις, αλλά και τα ταξίδια και την επιχειρηματικότητα».

Επίσης, το περιοδικό ανέφερε ότι η δικηγόρος και πολιτικός είχε συστήσει τον Αντουάν Λεκόμτ στα δύο παιδιά της.

Πολλοί ταύτισαν αυτή τη σχέση με τη μαμά της και του προέδρου της Γαλλίας, μιας και ο Εμανουέλ Μακρόν γνώρισε την Μπριζίτ όταν ήταν καθηγήτρια του.

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