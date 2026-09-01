ΗΠΑ: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύουν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, αποκάλυψε η CENTCOM

Ένα ασυνήθιστο οπλικό σύστημα που χρησιμοποιεί το Ιράν αποκάλυψε ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), μετά τον βομβαρδισμό των ΗΠΑ το βράδυ της Δευτέρας (31.08.2026).

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν χτύπησαν δύο στόχους εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν, τους οποίους ο στρατός των ΗΠΑ χαρακτήρισε ικανούς να εκτοξεύουν μικρές θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

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Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), δήλωσε ότι εντοπίστηκαν δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να προετοιμάζουν την εκτόξευση πυραύλων που έφεραν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε ερωτήματα, καθώς οι πύραυλοι πυροβολικού που εκτοξεύουν νάρκες στη θάλασσα αποτελούν σχετικά ασυνήθιστο οπλικό σύστημα και ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει μια νέα μέθοδο πρόκλησης αναταραχής στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το Ιράν διαθέτει ήδη ένα ευρύ φάσμα ναρκών, από μικρές προσκολλώμενες νάρκες που τοποθετούν δύτες στα κύτη πλοίων έως πολύ μεγαλύτερες νάρκες που αναπτύσσονται από σκάφη και πλοία και μπορούν να βυθίσουν ναυτικούς στόχους.

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Ωστόσο, οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με νάρκες που εκτοξεύονται από την ξηρά μέσω πυραύλων παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες, γεγονός που ενδέχεται να σημαίνει ότι το Ιράν έχει προσθέσει ένα νέο είδος όπλου στο οπλοστάσιό του, αν και πιθανότατα με περιορισμένη καταστροφική ισχύ.

Ο πύραυλος Fajr-5

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος The Maritime Executive είχε αναφέρει τον Ιανουάριο του 2025 ότι το Ιράν παρουσίασε κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων μια αναβαθμισμένη έκδοση του πυραύλου Fajr-5, η οποία μπορεί να μεταφέρει και να απελευθερώνει μία πλωτή θαλάσσια νάρκη.

Παρά ταύτα, θεωρείται απίθανο ένα τέτοιο όπλο να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα μεγάλα εμπορικά πλοία της περιοχής, καθώς πολλά δεξαμενόπλοια διαθέτουν διπλό κύτος και έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε διατρήσεις χωρίς να διαρρέει το φορτίο τους.

Αντίθετα, οι νάρκες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν μεγαλύτερη απειλή για τα μικρότερα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο.

Εκτιμάται ότι ο πύραυλος Fajr-5 μπορεί να μεταφέρει νάρκη διαμέτρου έως 333 χιλιοστών, δηλαδή όσο και η διάμετρος του ίδιου του πυραύλου, με εκρηκτική γόμωση λίγων δεκάδων λιβρών. Συγκριτικά, οι πιο επικίνδυνες θαλάσσιες νάρκες περιέχουν εκατοντάδες λίβρες εκρηκτικών και είναι αγκυροβολημένες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή τοποθετημένες στον βυθό.

Μεγάλος ο κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα

Οι μικρές νάρκες στις οποίες αναφέρθηκε η CENTCOM πιθανότατα θα μπορούσαν να προκαλέσουν περιορισμένη ζημιά σε ένα πολεμικό πλοίο, δημιουργώντας ρήγμα στο κύτος και εισροή υδάτων σε ένα μόνο στεγανό διαμέρισμα.

Οι νάρκες αυτές, γνωστές ως παρασυρόμενες νάρκες, κινούνται ανεξέλεγκτα από τους ανέμους και τα θαλάσσια ρεύματα μετά την πτώση τους στο νερό. Με την πάροδο του χρόνου μπορούν να παρασυρθούν σε μεγάλες αποστάσεις ή ακόμη και να ξεβραστούν στις ακτές, αποτελώντας κίνδυνο για όποιον τις εντοπίσει.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών είχαν αναφέρει πως το Ιράν είχε τοποθετήσει αριθμό ναρκών στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στις 25 Αυγούστου μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι όλες οι θαλάσσιες νάρκες είχαν απομακρυνθεί από τα «διεθνή ύδατα» του περάσματος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν επίσης ότι τα χθεσινά πλήγματα στο νησί Λαράκ στόχευαν στο να αποτρέψουν την ανάπτυξη νέων ναρκών από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της εκκαθάρισης της περιοχής.