Νορβηγία: Ορκίζεται ο νέος βασιλιάς Χάακον – Απούσα η Μέτε – Μάριτ λόγω επιπλοκών από τη μεταμόσχευση πνεύμονα

Ο Χάακον Η’, γιος και διάδοχος του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας στον θρόνο, αναμένεται θα δώσει την Τρίτη (01.09.2026) όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου, σε μια τελετή που θα μεταδοθεί ζωντανά στην τηλεόραση, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας – μέχρι σήμερα του μακροβιότερου μονάρχης στην Ευρώπη- σε ηλικία 89 ετών. Η σύζυγός του Μέτε-Μάριτ, δεν θα είναι στο πλευρό του.

Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή (29.08.2026) σε ηλικία 89 ετών, θα τελεστεί στις 9 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα στο Όσλο.

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Η Νορβηγία βρίσκεται έκτοτε σε περίοδο εθνικού πένθους με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να έχουν επισκεφθεί τα ανάκτορα για να αφήσουν λουλούδια, κεριά, σημαίες και προσωπικά μηνύματα, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα μονάρχη.

Ο νέος βασιλιάς Χάακον, στην πρώτη του ομιλία προς το έθνος μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον χαρακτήρισε «υπέροχο πατέρα».

Η τελετή ορκωμοσίας του νέου βασιλιά στην αίθουσα του 169μελούς κοινοβουλίου θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδος και θα υπογραμμίζει τις θεμελιώδεις αρχές της Νορβηγίας ως συνταγματικής μοναρχίας. Με βάση όσα προβλέπει το Σύνταγμα, ο βασιλιάς Χάακον θα δηλώσει: «Υπόσχομαι και ορκίζομαι να κυβερνήσω το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του, με τη βοήθεια του Παντοδύναμου και Παντογνώστη Θεού».

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Η σύζυγός του, η 53χρονη βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει από επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, δεν θα παραστεί τελικά στην τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα.

Η ανακοίνωση της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας

«Δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα. Η Βασίλισσα έχει αντιμετωπίσει επιπλοκές σε αρκετές περιπτώσεις από την επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής», δήλωσε η ο δρ. Άρε Χολμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού που δημοσιεύθηκε, λίγες ώρες πριν από την τελετή. «Επομένως, πρέπει να παραμείνει υπό παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Βασίλισσα δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας ενώπιον του Κοινοβουλίου σήμερα», πρόσθεσε.

Τα παιδιά του νέου βασιλιά, η πριγκίπισσα διάδοχος Ίνγκριντ Αλεξάντρα, 22 ετών, και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, 20 ετών, θα είναι ωστόσο παρόντα μαζί με την γιαγιά τους, την 89χρονη Σόνια.

Ο Χάακον έγινε αυτόματα βασιλιάς όταν πέθανε ο πατέρας του. Δεν θα υπάρξει επίσημη τελετή στέψης καθώς η Νορβηγία κατήργησε αυτή την πρακτική το 1908.

Μετά την τελετή, απλοί πολίτες θα μπορούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Χάραλντ η σορός του οποίου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να συρρεύσει πλήθος κόσμου. Η κηδεία του θα γίνει στο Όσλο στις 9 Σεπτεμβρίου και σε αυτήν έχουν προσκληθεί να παραστούν επικεφαλής κρατών από όλο τον κόσμο.