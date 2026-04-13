Κόσμος

Ιαπωνία: Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα της Ιαπωνίας ξύπνησε ξανά – Ο καπνός ξεπέρασε τα 3.400 μέτρα

Εντυπωσιακά πλάνα από το ηφαίστειο της Ιαπωνίας προκαλούν φόβο και δέος
Ηφαίστειο Σακουρατζίμα
Photo / Kyodo via AP Images

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν ένα ισχυρό ηφαίστειο «ξύπνησε» ξανά στη νότια Ιαπωνία, προκαλώντας ανησυχία αλλά και δέος. Τεράστιοι όγκοι τέφρας εκτοξεύτηκαν στον ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα επικίνδυνο σκηνικό για τους κατοίκους της περιοχής.

Το συγκεκριμένο ηφαίστειο, γνωστό για τη συχνή του δραστηριότητα, βρίσκεται στην Ιαπωνία και ενεργοποιήθηκε ξανά μετά από λίγους μόλις μήνες ηρεμίας. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς τέτοιες εκρήξεις μπορεί να επηρεάσουν τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και τις μετακινήσεις.

Πρόκειται για το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, το οποίο εισήλθε σε εκρηκτική φάση το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η στήλη καπνού και τέφρας ξεπέρασε τα 3.400 μέτρα, καλύπτοντας τον ουρανό και δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες.

 

Η έκρηξη αυτή είναι η πρώτη τόσο ισχυρή από τα μέσα Δεκεμβρίου, γεγονός που δείχνει ότι το ηφαίστειο παραμένει ιδιαίτερα δραστήριο. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τέτοια φαινόμενα είναι συνηθισμένα στην περιοχή, λόγω της γεωλογικής θέσης της Ιαπωνίας πάνω σε τεκτονικές πλάκες.

 

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα του φαινομένου, οι αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας. Η φύση μπορεί να προσφέρει μοναδικά θεάματα, αλλά απαιτεί πάντα σεβασμό και εγρήγορση.

