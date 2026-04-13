Ιαπωνία: Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα της Ιαπωνίας ξύπνησε ξανά – Ο καπνός ξεπέρασε τα 3.400 μέτρα

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν ένα ισχυρό ηφαίστειο «ξύπνησε» ξανά στη νότια Ιαπωνία, προκαλώντας ανησυχία αλλά και δέος. Τεράστιοι όγκοι τέφρας εκτοξεύτηκαν στον ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα επικίνδυνο σκηνικό για τους κατοίκους της περιοχής.
Το συγκεκριμένο ηφαίστειο, γνωστό για τη συχνή του δραστηριότητα, βρίσκεται στην Ιαπωνία και ενεργοποιήθηκε ξανά μετά από λίγους μόλις μήνες ηρεμίας. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς τέτοιες εκρήξεις μπορεί να επηρεάσουν τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και τις μετακινήσεις.
Πρόκειται για το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, το οποίο εισήλθε σε εκρηκτική φάση το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η στήλη καπνού και τέφρας ξεπέρασε τα 3.400 μέτρα, καλύπτοντας τον ουρανό και δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες.
El volcán Sakurajima en Japón entra en erupción y lanza ceniza a más de 3,400 metros de altura.— Hispania Informa (@HispaniaInfo) April 13, 2026
Es la segunda erupción en cuatro meses, manteniendo la alerta en una de las zonas volcánicas más activas del país. pic.twitter.com/Ij87R5WaXo
Η έκρηξη αυτή είναι η πρώτη τόσο ισχυρή από τα μέσα Δεκεμβρίου, γεγονός που δείχνει ότι το ηφαίστειο παραμένει ιδιαίτερα δραστήριο. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τέτοια φαινόμενα είναι συνηθισμένα στην περιοχή, λόγω της γεωλογικής θέσης της Ιαπωνίας πάνω σε τεκτονικές πλάκες.
#桜島 において #爆発 がありました。今後も #噴火 や #爆発 による #降灰 にご注意ください。— 国土交通省 大隅河川国道事務所 (@mlit_osumi) April 13, 2026
○4月11日12時4分 爆発（今年1回目）:噴煙高3400ｍ 噴煙量 多量
○4月12日8時28分 爆発（今年2回目）:噴煙高2900ｍ 噴煙量 やや多量#いのちとくらしをまもる防災減災 #volcano #火山 #鹿児島市 #鹿児島県 pic.twitter.com/JcqKMtZ9yf
Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα του φαινομένου, οι αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας. Η φύση μπορεί να προσφέρει μοναδικά θεάματα, αλλά απαιτεί πάντα σεβασμό και εγρήγορση.