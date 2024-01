Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιαπωνία μετά το σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των περιοχών Ισικάβα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Το σεισμό των 7,5 Ρίχτερ ακολούθησαν απανωτοί μετασεισμοί, με τους 4 από αυτούς να είναι από 5 μέχρι 6,2 Ρίχτερ, κάνοντας τα πράγματα ακόμα χειρότερα.

Τσουνάμι ύψους μέχρι και πέντε μέτρων εκτιμάται πως φθάνει στο Νότο στη νομαρχία Ισικάβα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου έπληξαν την ακτή της πόλης Ουατζίμα στη νομαρχία Ισικάβα.

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όχι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.

Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάβα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Ισχυρότατος σεισμός και τσουνάμι έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πόλεις και πυρηνικές τήξεις στη Φουκουσίμα.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Χαγιάσι Γιοσιμάσα, δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου πως οι αρχές ελέγχουν ακόμη την έκταση των ζημιών και προειδοποίησε τους κατοίκους να ετοιμαστούν για νέους πιθανούς σεισμούς.

Scary visuals, The 7.6 Earthquake in Western Japan today made the entire river/waterway jump out of its basin like it’s a amusement swimming pool wave! 🤯



Tsunami warning across western Japan coast! #japan #tsunami pic.twitter.com/LawbUL5IgL