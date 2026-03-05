IDF: «Έχουμε καταστρέψει το 80% των συστημάτων αεράμυνας – Μπαίνουμε στην επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν»

Στην έκτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που διανύουμε, ο IDF (στρατός του Ισραήλ) ανακοίνωσε ότι έχει επιτύχει σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στους ουρανούς του Ιράν.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε ενημέρωση τύπου, αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει το 80% των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν.

«Μέσα σε 24 ώρες, οι πιλότοι μας άνοιξαν τον δρόμο για την Τεχεράνη. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει 2.500 επιδρομές και έχει ρίξει πάνω από 6.000 πυρομαχικά», προσθέτει.

«Έχουμε εξουδετερώσει και καταστρέψει περισσότερο από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων», λέει ο Ζαμίρ.

Επίσης, επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ προχωρά στο «επόμενο στάδιο της εκστρατείας» εναντίον του Ιράν.

«Αφού ολοκληρώσαμε το στάδιο της αιφνιδιαστικής επίθεσης, στο οποίο δημιουργήσαμε αεροπορική υπεροχή και καταστείλαμε τη συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων, προχωράμε τώρα στο επόμενο στάδιο της εκστρατείας, στο οποίο θα αυξήσουμε τη ζημιά στα θεμέλια του καθεστώτος και στις στρατιωτικές του δυνατότητες».

«Έχουμε στα χέρια μας επιπλέον απροσδόκητες κινήσεις, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω», είπε ο Ζαμίρ.