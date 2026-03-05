Κόσμος

IDF: «Έχουμε καταστρέψει το 80% των συστημάτων αεράμυνας – Μπαίνουμε στην επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν»

«Φωτιά» παίρνει κάθε στιγμή που περνά η Μέση Ανατολή
IDF chief of staff Eyal Zamir salutes during the funeral of Hadar Goldin an Israeli soldier killed in Gaza in 2014 and whose body had been held there until it was released Sunday, in Kfar Saba, Israel, Tuesday, Nov. 11, 2025. (Abir Sultan/Pool via AP)
Ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ / AP

Στην έκτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που διανύουμε, ο IDF (στρατός του Ισραήλ) ανακοίνωσε ότι έχει επιτύχει σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στους ουρανούς του Ιράν.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε ενημέρωση τύπου, αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει το 80% των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν.

«Μέσα σε 24 ώρες, οι πιλότοι μας άνοιξαν τον δρόμο για την Τεχεράνη. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει 2.500 επιδρομές και έχει ρίξει πάνω από 6.000 πυρομαχικά», προσθέτει.

«Έχουμε εξουδετερώσει και καταστρέψει περισσότερο από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων», λέει ο Ζαμίρ.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επίσης, επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ προχωρά στο «επόμενο στάδιο της εκστρατείας» εναντίον του Ιράν.

«Αφού ολοκληρώσαμε το στάδιο της αιφνιδιαστικής επίθεσης, στο οποίο δημιουργήσαμε αεροπορική υπεροχή και καταστείλαμε τη συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων, προχωράμε τώρα στο επόμενο στάδιο της εκστρατείας, στο οποίο θα αυξήσουμε τη ζημιά στα θεμέλια του καθεστώτος και στις στρατιωτικές του δυνατότητες».

«Έχουμε στα χέρια μας επιπλέον απροσδόκητες κινήσεις, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω», είπε ο Ζαμίρ.

Κόσμος
