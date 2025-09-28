Κόσμος

Ινδία: Άνδρας «μπούκαρε» σε σπίτι και αποκεφάλισε με φτυάρι ένα 5χρονο μπροστά στην μητέρα του

Τον άνδρα ξυλοκόπησαν οι χωρικοί που έφτασαν στο σπίτι μετά τα ουρλιαχτά της μητέρας και εκείνος αργότερα υπέκυψε στα τραύματα αφήνοντας την τελευταία του πνοή στον δρόμο προς το νοσοκομείο
Το 5χρονο αγόρι στην Ινδία
Το 5χρονο αγόρι στην Ινδία / φωτό NDTV

Ένα φρικιαστικό σκηνικό στην Ινδία κάνει τον γύρω του διαδικτύου αφού άντρας «μπούκαρε» μέσα σε ξένο σπίτι και αποκεφάλισε ένα 5χρονο παιδί μπροστά μπροστά στα μάτια της μητέρας του, στην πολιτεία Ματχιά Πραντές την Παρασκευή (26/9/2025).

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 25χρονος, που φαίνεται να είναι ψυχικά ασταθής, έφτασε στο σπίτι στην Ινδία με ποδήλατο και μπήκε μέσα. Χωρίς να πει λέξη, ο άντρας πήρε ξαφνικά ένα αιχμηρό εργαλείο που έμοιαζε με φτυάρι που βρισκόταν στο σπίτι και επιτέθηκε στο 5χρονο αγόρι, κόβοντας το λαιμό του παιδιού από τον κορμό του. 

Η μητέρα του Βίκας, όπως ονομαζόταν, προσπάθησε απεγνωσμένα να τον σώσει αλλά δεν τα κατάφερε, ενώ επίσης τραυματίστηκε μένοντας σε κατάσταση σοκ, με τις κραυγές της να ακούγονται σε όλο το χωριό.

Οι γείτονες έσπευσαν στο σημείο και, σε μια έκρηξη οργής, οι χωρικοί ξυλοκόπησαν άγρια τον 25χρονο μέχρι να φτάσει η αστυνομία και να τον συλλάβει.

Επιθεωρητής της αστυνομίας χαρακτήρισε το έγκλημα «εξαιρετικά σπαρακτικό» και επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος πέθανε στο δρόμο προς το νοσοκομείο, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από τον όχλο.

«Η πραγματική αιτία θανάτου θα επιβεβαιωθεί μετά την αυτοψία. Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι ήταν ψυχικά ασταθής», δήλωσε ο κ. Αβαστί.

Έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον του κατηγορουμένου και έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για τον θάνατό του.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο 25χρονος ήταν κάτοικος του Τζομπάτ Μπαγκντί στην περιοχή Αλιράτζπουρ και δεν γνώριζε το 5χρονο και την οικογένειά του όπως λένε και εκείνοι.

Η οικογένειά του νεαρού είπε επιπλέον στην αστυνομία ότι εκείνος ήταν ψυχικά ασταθής και είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του τις τελευταίες τρεις με τέσσερις ημέρες.

Μόλις μία ώρα πριν από τη φρικτή δολοφονία, φέρεται να είχε προσπαθήσει να κλέψει εμπορεύματα από ένα κοντινό κατάστημα.

