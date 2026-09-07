Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τραγωδία στον Καύκασο: Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε ορειβάτες – 11 νεκροί, 6 αγνοούμενοι, βίντεο ντοκουμέντο

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η χιονοστιβάδα να κατεβαίνει το βουνό Μιζιργκί και να παρασύρει ό,τι βρίσκει στο διάβα της
Η χιονοστιβάδα στον Καύκασο
Η χιονοστιβάδα στον Καύκασο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγωδία σημειώθηκε στον Καύκασο όπου τουλάχιστον 11 ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα.

Το περιστατικό με τη χιονοστιβάδα έγινε στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία του Βόρειου Καυκάσου, στη Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Έξι άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ άλλοι 6 ορειβάτες αγνοούνται.

Πρόκειται για χιονοστιβάδα, η οποία κατέβηκε από το όρος Μιζιργκί – μία από τις υψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Καυκάσου – το απόγευμα της Κυριακής (6/9) παρασύροντας μια ομάδα 33 ορειβατών.

Μέχρι τις 9 π.μ. τοπική ώρα τη 10 ορειβάτες είχαν κατέβει μόνοι τους το βουνό, ενώ η τύχη έξι άλλων παρέμενε άγνωστη, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η χιονοστιβάδα να κατεβαίνει το βουνό Μιζιργκί και να παρασύρει ό,τι βρίσκει στο διάβα της.

Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αλλά οι προσπάθειες παρεμποδίζονταν από το ανάγλυφο του εδάφους αλλά και τον υψηλό κίνδυνο για νέες χιονοστιβάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
417
260
179
173
170
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ασταμάτητος ο Τραμπ: Ζητά να μετονομαστεί η πολιτεία του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική»
Ο Λευκός Οίκος αναδημοσίευσε την ανάρτηση Τραμπ στην οποία βλέπει κανείς τη λέξη «Μεξικό» στην ονομασία της πολιτείας να έχει διαγραφτεί και να έχει αντικατασταθεί από τη λέξη «Αμερική»
Ντόναλντ Τραμπ
Πέντε νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους της Amazon στο Μαϊάμι - Η στιγμή που βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης
Επίσης πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί τρία εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση - Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο
Το αεροπλάνο που βγήκε εκτός διαδρόμου
Η νύχτα που δολοφονήθηκε ο Tupac Shakur, οι θεωρίες συνωμοσίας και ο ένοχος που βρέθηκε σχεδόν 30 χρόνια μετά
Ο Tupac Shakur ήταν μόλις 25 ετών όταν το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου του 1996 δέχθηκε πυρά από μία λευκή Cadillac στους δρόμους του Λας Βέγκας - Ο 63χρονος σήμερα Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία
Ο ράπερ Tupac Shakur
Newsit logo
Newsit logo