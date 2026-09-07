Τραγωδία στον Καύκασο: Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε ορειβάτες – 11 νεκροί, 6 αγνοούμενοι, βίντεο ντοκουμέντο

Τραγωδία σημειώθηκε στον Καύκασο όπου τουλάχιστον 11 ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα.
Το περιστατικό με τη χιονοστιβάδα έγινε στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία του Βόρειου Καυκάσου, στη Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Έξι άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ άλλοι 6 ορειβάτες αγνοούνται.
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Πρόκειται για χιονοστιβάδα, η οποία κατέβηκε από το όρος Μιζιργκί – μία από τις υψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Καυκάσου – το απόγευμα της Κυριακής (6/9) παρασύροντας μια ομάδα 33 ορειβατών.
Μέχρι τις 9 π.μ. τοπική ώρα τη 10 ορειβάτες είχαν κατέβει μόνοι τους το βουνό, ενώ η τύχη έξι άλλων παρέμενε άγνωστη, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Σε βίντεο έχει καταγραφεί η χιονοστιβάδα να κατεβαίνει το βουνό Μιζιργκί και να παρασύρει ό,τι βρίσκει στο διάβα της.
The moment an avalanche came down in the mountains of Kabardino-Balkaria— Russian Market (@runews) September 7, 2026
A mass of snow that descended from an altitude of 5,000 meters buried a group of 15 climbers in the Bezengi Gorge.
According to preliminary data, seven people were killed.
Official EMERCOM reports from… pic.twitter.com/DsHHN6bXo5
Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αλλά οι προσπάθειες παρεμποδίζονταν από το ανάγλυφο του εδάφους αλλά και τον υψηλό κίνδυνο για νέες χιονοστιβάδες.