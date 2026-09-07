Ινδονησία: Παρατείνεται το κλείσιμο επτά αεροδρομίων μετά την έκρηξη ηφαιστείου – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται από το Σάββατο (05.09.2026) το διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, καθώς μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου χιλιάδες επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Για σήμερα Δευτέρα (07.09.2026) το αεροδρόμιο ανακοίνωσε, όπως έκαναν ακόμη έξι αεροδρόμια στην Ινδονησία, πως παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας τους ως τουλάχιστον τις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 14:00 ώρα Ελλάδας) εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου, η οποία εμποδίζει δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να φτάσουν στους προορισμούς τους, καθώς 2.300 πτήσεις ακυρώθηκαν ή θα καθυστερήσουν.

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Εξαιτίας «της αύξησης της εκρηκτικής δραστηριότητας στο όρος Άνακ Κρακατάου, οι πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια έχουν ανασταλεί· απευθύνουμε σύσταση στους επιβάτες να ενημερώνονται τακτικά για το καθεστώς της πτήσης τους», επικοινωνώντας με τις αεροπορικές εταιρείες, ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η Angkasa Pura, η διαχειρίστρια του αεροδρομίου.

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου (που σημαίνει «το παιδί του Κρακατάου») εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το Σάββατο (05.09.2026), όταν άρχισαν εκροές λάβας και άλλων πυροκλαστικών ροών και ακούστηκαν εκρήξεις σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν χθες, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία ηφαιστειολογίας. Η πιθανότητα νέας έκρηξης παρέμενε υψηλή και σήμερα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

ANAK KRAKATAU: UNA PELIGROSA MARAVILLA GEOLÓGICA



Considero a los volcanes como maravillas peligrosas. Me encantan per, admito que no he estudiado tanta vulcanología como me gustaría; mi formación es más hacía la geología estructural, tectónica, interpretación sísmica y riesgo… pic.twitter.com/4942qGV53M — Luiraima (@lui_regresa) September 6, 2026

«Η απειλή που συνδέεται με ενδεχόμενη έκρηξη προέρχεται από την εκτίναξη πυρακτωμένων βράχων» που θα συνοδεύονται από μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας, ενώ «άλλος δυνητικός κίνδυνος είναι οι ροές λάβας» αν η εκρηκτική δραστηριότητα ξαναρχίσει και συνεχιστεί, διευκρίνισε η υπηρεσία.

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Ανάμεσα στα αεροδρόμια που θα παραμείνουν κλειστά είναι δυο στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ανάμεσά τους ένα που χρησιμοποιείται κι από την πολεμική αεροπορία.

Indonesia cierra seis aeropuertos tras una erupción del volcán Anak Krakatoa



Las autoridades de aviación de Indonesia ordenaron este domingo la suspensión temporal de operaciones en seis aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, tras… pic.twitter.com/NDEiIubyYT — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) September 6, 2026

Οι ακυρώσεις, οι καθυστερήσεις και οι εκτροπές των πτήσεων πλήττουν συνολικά 270.000 επιβάτες, σύμφωνε με το ινδονησιακό υπουργείο Μεταφορών.

Indonesia has temporarily suspended operations at six airports due to volcanic ash from Mount Anak Krakatau spreading across parts of western Indonesia.



The closed airports are:

Soekarno-Hatta International Airport (Jakarta’s main airport in Tangerang)

Halim Perdanakusuma… pic.twitter.com/XZDq1CbxW9 — T_CAS videos (@tecas2000) September 6, 2026

Στο στενό που χωρίζει τα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου παρουσιάζει σποραδική δραστηριότητα αφότου αναδύθηκε τον περασμένο αιώνα, σε καλντέρα που σχηματίστηκε έπειτα από την έκρηξη του 1883, όταν ονομαζόταν Κρακατάου.

🌋 ANAK KRAKATAU 🌋



Impresionantes imágenes de la erupción del volcán Anak Krakatau, en Indonesia 🇮🇩

Hoy domingo 6 de septiembre, con fuertes explosiones, densas columnas de cenizas y grandes fragmentos piroclásticos sobre sus laderas. Retumbos y estruendos emitidos por el… pic.twitter.com/uK5bTkKFsb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 7, 2026

Εκείνη η καταστροφή ήταν από τις χειρότερες στην ιστορία: εκτιμάται πως είχαν χάσει τη ζωή τους κάπου 35.000 άνθρωποι. Τσουνάμι το 2018, εξαιτίας της κατάρρευσης κάποιων τμημάτων του Άνακ Κρακατάου, στοίχισε τη ζωή σε 429 ανθρώπους και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους να εκτοπιστούν.