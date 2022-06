Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία εξαιτίας των πλημμυρών αλλά και των αλλεπάλληλων κεραυνών που πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι πλημμύρες είναι αποτέλεσμα των μουσώνων την ώρα που εκατομμύρια κάτοικοι της Ινδίας αλλά και του γειτονικού Μπανγκλαντές έχουν πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι πλημμύρες είναι ένα συχνό φαινόμενο στην Ινδία και στο Μπανγκλαντές – που συνολικά έχουν 1,6 δισεκ. κατοίκους – όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητά, τη σοβαρότητά τους και κάνει τα φαινόμενα πιο ξαφνικά.

Στο κρατίδιο Άσαμ, στη βορειοανατολική Ινδία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις, ενώ άλλοι έξι από πλημμύρες, σύμφωνα με τις αρχές αρμόδιες για τη διαχείριση καταστροφών.

Στο κρατίδιο Μπίχαρ, πιο ανατολικά, από τους κεραυνούς σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι, ανακοίνωσε ο Ρένου Ντέβι, υπουργός Διαχείρισης Καταστροφών.

Περίπου 5.140 χωριά έχουν βυθιστεί κάτω από τα νερά και περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια στο κρατίδιο αυτό, όπου τον Απρίλιο 144 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες.

Έπειτα από μερικές εβδομάδες που τα νερά υποχώρησαν, η στάθμη τους ανέβηκε ξανά τον Ιούνιο, όταν ξεκίνησε η εποχή των μουσώνων.

Στο γειτονικό κρατίδιο Μεγκαλάγια τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 17 Ιουνίου εξαιτίας κατολισθήσεων.

