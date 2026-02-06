Ινδία: Μπαλόνια με αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ και πήραν φωτιά – Δύο τραυματίες με εγκαύματα, δείτε βίντεο

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ινδία όταν μπαλόνια γεμάτα με αέριο έσκασαν μέσα σε ασανσέρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα.

Το σοκαριστικό ατύχημα με τα φλεγόμενα μπαλόνια έγινε στη Μουμπάι της Ινδίας, στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Όπως φαίνεται από τα πλάνα που τράβηξε κάμερα ασφαλείας, μία 21χρονη φοιτήτρια μαζί με τον 32χρονο διανομέα, μπαίνουν μαζί με τα πολύχρωμα μπαλόνια στο ασανσέρ, όταν αυτά ξαφνικά σπάνε και ξεσπούν φλόγες όπου καλύπτουν τα πάντα.

Τόσο οι δύο τραυματίες όσο και ένας τρίτος άνδρας, βγαίνουν τρέχοντας από το ασανσέρ για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Η 21χρονη και ο 32χρονος κάηκαν σε χέρια, λαιμό και κοιλιά από την έκρηξη.



Balloons blasting inside a lift in br>Good that lift was not filled to capacity, else people would have got really serious burn injuries.



What could have triggered the blast? pic.twitter.com/z0QZu1ZtQP — Woke Eminent (@WokePandemic) February 4, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα συγκεκριμένα μπαλόνια που πουλήθηκαν ως μπαλόνια με ήλιον, στην πραγματικότητα είχαν υδρογόνο για να μειωθεί σημαντικά το κόστος τους. Το υδρογόνο τα κάνει εξαιρετικά εύφλεκτα με αποτέλεσμα να παίρνουν φωτιά και από έναν στατικό σπινθήρα.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ στο επίκεντρό τους βρίσκεται ο ιδιοκτήτης τους καταστήματος που τους πούλησε τα «νοθευμένα» μπαλόνια.