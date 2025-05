Ινδία: Πτήση θρίλερ σε αεροπλάνο που «χτυπήθηκε» από χαλάζι – «Όλοι νόμιζαν ότι θα συντριβούμε»

Ένα θρίλερ έζησαν on air οι επιβάτες ενός επιβατικού αεροσκάφους στην Ινδία, το οποίο «έπεσε» σε χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Το αεροσκάφος της IndiGo ταξίδευε από την πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, προς τη Σριναγκάρ, τη μεγαλύτερη πόλη στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, την Τετάρτη (21.05.2025) – μια πτήση που συνήθως διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα – όταν συνάντησε «ξαφνική χαλαζόπτωση καθ’ οδόν», σύμφωνα με ανακοίνωση της IndiGo.

Παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστη το αεροπλάνο, ο πιλότος κατάφερε να κάνει ομαλή προσγείωση, ενώ οι επιβάτες έμειναν τρομοκρατημένοι από τις αναταράξεις και τα σφοδρά χτυπήματα από το χαλάζι.

«Το πλήρωμα πτήσης και καμπίνας ακολούθησε το καθιερωμένο πρωτόκολλο και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σριναγκάρ», ανέφερε.

Η δήλωση δεν διευκρίνισε τις ζημιές που υπέστη το αεροπλάνο, αλλά φωτογραφίες του αεροσκάφους δείχνουν μια μεγάλη τρύπα στη μύτη.

The pilot declared an emergency to air traffic control and safely landed the aircraft at Srinagar Airport at 6:30 PM. There were 227 people aboard, no one was injured. The A321N (VT-IMD) is now grounded for inspection and maintenance before it can return to service.



