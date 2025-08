Ινδία: Συγκλονιστικό βίντεο με χείμαρρο λάσπης να «καταπίνει» κωμόπολη – Τουλάχιστον 4 νεκροί και δεκάδες αγνούμενοι

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται έπειτα από τεράστια κατολίσθηση λάσπης που προκλήθηκε από τις εκτεταμένες πλημμύρες στη βόρεια Ινδία.

Λάσπη και φερτά υλικά κάλυψαν τα πάντα στο πέρασμά τους, με τις εκτιμήσεις των αρχών στην Ινδία να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 10 – 12 άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα μπάζα από την κατολίσθηση.

Δεκάδες κτίρια παραμένουν κάτω από τη λάσπη, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο στα οποία διακρίνεται χείμαρρος λάσπης να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του στο χωριό Νταράλι, στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Κάτοικοι ούρλιαζαν καθώς έτρεχαν να σωθούν από ορμητικό χείμαρρο που σάρωσε την πλαγιά του βουνού.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως σχεδόν 150 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο Νταράλι και βοήθησαν στη διάσωση περίπου 20 εγκλωβισμένων.

New Terrifying Video: Sudden Cloudburst Triggers Deadly Mudslide in Dharali, Uttarakhand, India.



You can see people fleeing as a massive wall of mud barrels through, crushing buildings and hotels.



Initial reports suggest 4 dead, but the toll could be higher. pic.twitter.com/z5S0Vs2ULW