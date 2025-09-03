Ινδία: Θανατική ποινή σε άνδρα που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του γιατί είχε σκούρο δέρμα

Αντιμέτωπη με μία ιστορική απόφαση είναι η Ινδία καθώς δικαστήριο επέβαλε θανατική ποινή σε άνδρα που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του, Λάκσμι, επειδή είχε σκούρο δέρμα.

Ο δικαστής της περιφέρειας, Ραχούλ Τσούντχαρι, χαρακτήρισε τη δολοφονία της νεαρής γυναίκας στην Ινδία «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», αιτιολογώντας την επιβολή της θανατικής ποινής.

«Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι αυτό το τραγικό και βάρβαρο έγκλημα δεν στρεφόταν μόνο κατά της Λάκσμι, αλλά και κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε στην απόφασή του. Ο Κισαντάς, πρόσθεσε, «πρόδωσε την εμπιστοσύνη της γυναίκας του» και επέδειξε «υπέρμετρη σκληρότητα ρίχνοντας το υπόλοιπο υγρό επάνω της» ενώ εκείνη καιγόταν. «Πρόκειται για έγκλημα που σοκάρει τη συνείδηση και είναι αδιανόητο σε μια υγιή και πολιτισμένη κοινωνία», καταλήγει στην απόφασή του.

Η επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας σημειώθηκε τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 2017, όταν ο δράστης, επέστρεψε σπίτι κι έδωσε στη σύζυγό του, ένα πλαστικό μπουκάλι με καφέ υγρό, το οποίο υποστήριξε ότι ήταν φάρμακο για να «ανοίξει» το δέρμα της.

Στη συνέχεια άλειψε το υγρό στο σώμα της και όταν εκείνη παραπονέθηκε ότι μύριζε σαν οξύ, την πυρπόλησε με ένα αναμμένο στικ λιβανιού. Και δεν σταμάτησε εκεί… Όταν το σώμα της άρχισε να καίγεται, έριξε το υπόλοιπο υγρό πάνω της κι έφυγε από το σπίτι.

Οι γονείς και η αδελφή του άνδρα μετέφεραν τη Λάκσμι στο νοσοκομείο, όπου η άτυχη κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή μερικές ώρες μετά.

Στην κατάθεσή της στην αστυνομία πριν τον θάνατό της, η γυναίκα ανέφερε για τον σύζυγό της πως «την ταπείνωνε συνεχώς επειδή είχε σκούρο δέρμα».

Ο δημόσιος κατήγορος Ντινές Παλιουάλ χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποτελέσει «μάθημα για την κοινωνία». «Μια νέα γυναίκα στα 20 της δολοφονήθηκε με βάρβαρο τρόπο. Ήταν αδελφή κάποιου, κόρη κάποιου, είχε ανθρώπους που την αγαπούσαν. Αν δεν προστατεύσουμε τις κόρες μας, τότε ποιος θα το κάνει;» τόνισε.

Ο δικηγόρος του άνδρα δήλωσε στο BBC ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι θα ασκήσει έφεση.

Υποστήριξε ότι ο θάνατος της Λάκσμι ήταν ατύχημα και ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη σε βάρος του πελάτη του, ο οποίος έχει κατηγορηθεί άδικα.