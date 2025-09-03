Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ινδία: Θανατική ποινή σε άνδρα που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του γιατί είχε σκούρο δέρμα

Ο δράστης «έλουσε» την 20χρονη γυναίκα του με ένα καφέ υγρό, το οποίο υποστήριξε ότι ήταν φάρμακο για να «ανοίξει» το δέρμα της
Γυναίκες στην Ινδία
Γυναίκες στην Ινδία / REUTERS / Akhtar Soomro

Αντιμέτωπη με μία ιστορική απόφαση είναι η Ινδία καθώς δικαστήριο επέβαλε θανατική ποινή σε άνδρα που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του, Λάκσμι, επειδή είχε σκούρο δέρμα.

Ο δικαστής της περιφέρειας, Ραχούλ Τσούντχαρι, χαρακτήρισε τη δολοφονία της νεαρής γυναίκας στην Ινδία «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», αιτιολογώντας την επιβολή της θανατικής ποινής.

«Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι αυτό το τραγικό και βάρβαρο έγκλημα δεν στρεφόταν μόνο κατά της Λάκσμι, αλλά και κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε στην απόφασή του. Ο Κισαντάς, πρόσθεσε, «πρόδωσε την εμπιστοσύνη της γυναίκας του» και επέδειξε «υπέρμετρη σκληρότητα ρίχνοντας το υπόλοιπο υγρό επάνω της» ενώ εκείνη καιγόταν. «Πρόκειται για έγκλημα που σοκάρει τη συνείδηση και είναι αδιανόητο σε μια υγιή και πολιτισμένη κοινωνία», καταλήγει στην απόφασή του.

Η επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας σημειώθηκε τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 2017, όταν ο δράστης, επέστρεψε σπίτι κι έδωσε στη σύζυγό του, ένα πλαστικό μπουκάλι με καφέ υγρό, το οποίο υποστήριξε ότι ήταν φάρμακο για να «ανοίξει» το δέρμα της.

Στη συνέχεια άλειψε το υγρό στο σώμα της και όταν εκείνη παραπονέθηκε ότι μύριζε σαν οξύ, την πυρπόλησε με ένα αναμμένο στικ λιβανιού. Και δεν σταμάτησε εκεί… Όταν το σώμα της άρχισε να καίγεται, έριξε το υπόλοιπο υγρό πάνω της κι έφυγε από το σπίτι. 

Οι γονείς και η αδελφή του άνδρα μετέφεραν τη Λάκσμι στο νοσοκομείο, όπου η άτυχη κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή μερικές ώρες μετά. 

Στην κατάθεσή της στην αστυνομία πριν τον θάνατό της, η γυναίκα ανέφερε για τον σύζυγό της πως «την ταπείνωνε συνεχώς επειδή είχε σκούρο δέρμα».

Ο δημόσιος κατήγορος Ντινές Παλιουάλ χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποτελέσει «μάθημα για την κοινωνία». «Μια νέα γυναίκα στα 20 της δολοφονήθηκε με βάρβαρο τρόπο. Ήταν αδελφή κάποιου, κόρη κάποιου, είχε ανθρώπους που την αγαπούσαν. Αν δεν προστατεύσουμε τις κόρες μας, τότε ποιος θα το κάνει;» τόνισε.

Ο δικηγόρος του άνδρα δήλωσε στο BBC ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι θα ασκήσει έφεση.

Υποστήριξε ότι ο θάνατος της Λάκσμι ήταν ατύχημα και ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη σε βάρος του πελάτη του, ο οποίος έχει κατηγορηθεί άδικα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κατηγορούν τον Κρις Μάρτιν για αντισημιτισμό επειδή κάλεσε Ισραηλινές στη σκηνή και μίλησε για «ίσους ανθρώπους στη Γη»
Η αντίδραση του Μάρτιν και του κοινού έχει προκαλέσει σφοδρές κριτικές στα social media από Ισραηλινούς θαυμαστές και influencers, οι οποίοι θεώρησαν το περιστατικό «εξευτελιστικό» και «απάνθρωπο»
Coldplay: Κατηγορούν τον Κρις Μάρτιν για αντισημιτισμό επειδή κάλεσε Ισραηλινές στη σκηνή και μίλησε για «ίσους ανθρώπους στη Γη»
5
Η Μόσχα διαψεύδει οποιαδήποτε «συνωμοσία» του Πούτιν με τον Σι και τον Κιμ εναντίον των ΗΠΑ
Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε κατηγορήσει τους ηγέτες Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας ότι συνωμοτούσαν μαζί στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο 1
Κατηγορίες Ισραήλ κατά Μακρόν – «Επικίνδυνη» η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Το Τελ Αβίβ θεωρεί «επικίνδυνη» την πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, ο οποίος σχεδιάζει να ανακοινώσει στον ΟΗΕ την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους – Το Παρίσι εκτιμά αντίθετα ότι πρόκειται για τη μόνη οδό προς μια διαρκή ειρήνη
Εμανουέλ Μακρόν
Η Κίνα δείχνει τα δόντια της: Το στρατιωτικό σόου στο Πεκίνο και το όραμα του Σι Τζινπίνγκ για τον 21ο αιώνα
Με διηπειρωτικούς πυραύλους, υπερηχητικά όπλα, drones και λέιζερ, το Πεκίνο θέλησε να αποδείξει ότι διαθέτει τη βιομηχανική και στρατιωτική ισχύ να στηρίξει τις φιλοδοξίες του Σι Τζινπίνγκ απέναντι στη Δύση
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ
12
Newsit logo
Newsit logo