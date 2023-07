Τουλάχιστον 25 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 8 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε λεωφορείο όταν αυτό κινείτο σε αυτοκινητόδρομο του κρατιδίου Μαχαράστρα, στη δυτική Ινδία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στην πόλη Μπουλντάνα της Ινδίας. Το λεωφορείο, που είχε αναχωρήσει από την πόλη Γιαβατμάλ με προορισμό την Πούνε, καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.

«25 πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 32 άνθρωποι», δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ.

#WATCH | #Maharashtra: Visuals from Samruddhi Mahamarg expressway in #Buldhana where 26 people died and 8 others were injured after a bus travelling from #Nagpur to #Pune met with an accident. pic.twitter.com/o64hu6gr73