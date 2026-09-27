Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί και καταστροφές σε 1.000 σπίτια από τις καταρρακτώδεις βροχές

Οδυνηρός είναι ο απολογισμός στην Ινδία μετά τις καταρρακτώδεις βροχές στο βόρειο τμήμα της χώρας με τουλάχιστον 56 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Αυτοί οι θάνατοι καταγράφηκαν μετά τις καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες στο πιο πυκνοκατοικημένο κρατίδιο στη χώρα, στο Ούταρ Πραντές, στη βορειοανατολική Ινδία.

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«Πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το μεγαλύτερο τμήμα του Ούταρ Πραντές», διευκρινίζεται σε ένα δελτίο Τύπου, όπου γίνεται επίσης λόγος για υλικές ζημιές: περισσότερες από 1.000 κατοικίες καταστράφηκαν, έγινε το πρωί της Κυριακής (27.09.2026) γνωστό από την κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Το Ούταρ Πραντές, με πληθυσμό άνω των 240 εκατομμυρίων κατοίκων, πλήττεται συχνά από καταιγίδες, κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

#EXCLUSUVE FLOOD IN BALESHWAR, ODISHA, INDIA



Saturday, 26th September 2026 pic.twitter.com/LLMR7M86EP — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) September 27, 2026

#EXCLUSUVE FLOOD IN LUCKNOW, UTTAR PRADESH, INDIA



Saturday, 26th September 2026 pic.twitter.com/99VGhMWAcE — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) September 27, 2026

Όμως, αυτήν τη φορά, καταγράφηκαν 66,5 χιλιοστά βροχής από την Παρασκευή έως σήμερα Κυριακή (27.09.026), έναντι εποχικού μέσου όρου 7,6 χιλιοστών.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται, σχετικά το μετεωρολογικό φαινόμενο, πως «ένα βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης κινήθηκε προς το εσωτερικό της χώρας και ενίσχυσε τις βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή».