Κόσμος

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά των S-400 από την Τουρκία υπό όρους

«Η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία» δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ
S 400
Russian Defense Ministry Press Service via AP/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των S-400 από την Τουρκία σε άλλη χώρα υποστήριξε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο η Τουρκία να μεταφέρει τα συστήματα S-400 σε άλλη χώρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει σχετικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείει εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Θα εξετάσουμε όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό».

Ο Λαβρόφ διευκρίνισε ότι η Τουρκία δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τα ρωσικά συστήματα χωρίς τη συναίνεση της Μόσχας, ενώ έθεσε συγκεκριμένους όρους ως προς τη χώρα που θα τα παραλάβει.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν από αυτή τη χώρα σε κανένα άλλο μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Η Ρωσία ζητά διαβεβαιώσεις

Η αναφορά του Λαβρόφ συνδέεται με την απαίτηση της Μόσχας να διασφαλιστεί ότι τα S-400, εφόσον μεταφερθούν από την Τουρκία σε τρίτη χώρα, δεν θα καταλήξουν στη συνέχεια σε άλλο κράτος.

Ο Ρώσος υπουργός επικαλέστηκε σχετικά παραδείγματα μεταφοράς οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι υπάρχουν περιπτώσεις Ευρωπαίων που αγοράζουν όπλα από χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και του αραβικού κόσμου και υπογράφουν συμφωνίες που απαγορεύουν την περαιτέρω μεταφορά τους, για να διαπιστωθεί αργότερα ότι τα όπλα αυτά κατέληξαν στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι, στην περίπτωση των S-400, θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχες διαβεβαιώσεις ώστε να μην υπάρξει τέτοια εξέλιξη.

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