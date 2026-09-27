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Ισπανία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την 87χρονη ΑμεΑ που της έκαναν έξωση μετά από αύξηση 275% στο ενοίκιο

Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν μέτρα για τη στεγαστική κρίση μετά την έξωση 87χρονης ΑμεΑ
Διαδηλωτές κρατούν πλακάτ που γράφουν «Η στέγαση είναι δικαίωμα» και «Οικονομικά προσιτή στέγαση» κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία
Διαδηλωτές κρατούν πλακάτ που γράφουν «Η στέγαση είναι δικαίωμα» και «Οικονομικά προσιτή στέγαση» κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία / REUTERS/Alejandro Martinez Velez
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Ζητώντας μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (26.09.2026) στους δρόμους της Μαρδίτης, διαμαρτυρόμενοι για την έξωση μιας 87χρονης ΑμεΑ από το διαμέρισμα όπου κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια, ζητώντας μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών.

Τα πλάνα με την απομάκρυνση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ πάνω σε φορείο, την περασμένη Τετάρτη (23.09.2026), αφού η αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού της στη Μαδρίτη, έφεραν στο προσκήνιο τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

Η Αμπασκάλ υποχρεώθηκε να φύγει από το σπίτι της αφού μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα και αύξησε το ενοίκιο κατά 275%, στα 2.650 ευρώ, σύμφωνα με το συνδικάτο.

Διασχίζοντας το κέντρο της πρωτεύουσας, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα ζητώντας μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις. «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρικάρμεν», έγραφε ένα από τα πανό που κρατούσαν.

Η Αμπασκάλ, που μετατράπηκε στο σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, προέτρεψε του Ισπανούς να ενωθούν σε αυτή τη «μάχη», με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν από τη διαδήλωση.

«Αυτό που μου συνέβη δεν πρέπει να συμβεί και σε άλλους», είπε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται λόγω εξάντλησης μετά την έξωσή της. «Αυτό το γεγονός πρέπει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγωνιστούν για να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωσή του», πρόσθεσε σε αυτό το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη μεγαλύτερη ένωση ενοικιαστών της Ισπανίας.

Διαδηλωτές κρατούν ισπανικές σημαίες και ένα πλακάτ που απεικονίζει τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ πίσω από τα κάγκελα
Διαδηλωτές κρατούν ισπανικές σημαίες και ένα πλακάτ που απεικονίζει τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ πίσω από τα κάγκελα / REUTERS/Susana Vera

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, που δήλωσε πέρυσι ότι το στεγαστικό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησής του, δέχεται πιέσεις για να αναλάβει δράση, αφού διαδηλώσεις οργανώνονται σε όλη την Ισπανία με αφορμή την υπόθεση της Αμπασκάλ.

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