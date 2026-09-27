Κόσμος

Νέο πρόβλημα στο λογισμικό του 737 MAX της Boeing

Διαβεβαίωσε πως οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, χρησιμοποιώντας προβλεπόμενες διαδικασίες
REUTERS
REUTERS/Peter Cziborra/File Photo
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Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στα αεροσκάφη 737 MAX, καθώς έρχεται στο φως νέα δυσλειτουργία στο λογισμικό όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός κολοσσός της αεροπορικής βιομηχανίας Boeing.

Το πρόβλημα μπορεί δυνητικά να αφήσει τους χειριστές αβοήθητους από τον αυτόματο πιλότο σε συγκεκριμένο σενάριο προσγείωσης, έπειτα από εγκατάλειψη προσπάθειας προσεδάφισης, αναφέρει η Boeing για τα αεροσκάφη της.

Διαβεβαίωσε πως οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, χρησιμοποιώντας προβλεπόμενες διαδικασίες, προσθέτοντας ότι ετοιμάζει ενημέρωση λογισμικού για να διορθωθεί το πρόβλημα οριστικά.

Δεν είναι σαφές πόσα από τα 2.000 και πλέον 737 MAX που έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα σε αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα.

Το λογισμικό του συγκεκριμένου μοντέλου αεροσκάφους βύθισε την Boeing στη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας της, αφού δυο ολοκαίνουργια δείγματα συνετρίβησαν τον Οκτώβριο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 346 άνθρωποι.

Η αιτία των τραγωδιών αυτών ήταν το MCAS, μέρος του λογισμικού εμπνευσμένο από στρατιωτικές εφαρμογές της Boeing, εγκατεστημένο εν αγνοία των πιλότων και σχεδιασμένο για να βοηθά τους χειριστές να αποφεύγουν απώλεια στήριξης — πλην όμως επενέβαινε πολύ επιθετικά υπό συγκεκριμένες περιστάσεις κι έπαιρνε δεδομένα από μόνο έναν αισθητήρα, που μπορούσε να παγώσει πάνω από συγκεκριμένο ύψος. Οι πιλότοι των δυο μοιραίων αεροπλάνων δεν μπόρεσαν να το απενεργοποιήσουν έγκαιρα. Εξαιτίας της δυσλειτουργίας, που εντέλει η Boeing παραδέχτηκε, αναγκάστηκε να καθηλώσει τα αεροσκάφη του τύπου στο έδαφος για καιρό.

Το 737 MAX αντιμετώπισε κι άλλα προβλήματα. Τον Ιανουάριο του 2024, πόρτα και μέρος της ατράκτου αποκολλήθηκε από σχεδόν ολοκαίνουργιο αεροσκάφος κατά τη φάση της ανόδου μετά την απογείωση στις ΗΠΑ, εγείροντας αμφιβολίες για τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας.

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