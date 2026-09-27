Τραγωδία στη Νότια Αφρική: 27 νεκροί από πυροβολισμούς σε δύο ένοπλες επιθέσεις σε μπαρ

Συναγερμός στις αρχές στη Νότια Αφρική το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026) όταν άνδρες οπλισμένοι μπήκαν σε μπαρ και άρχισαν να πυροβολούν, σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Γιοχάνεσμπουργκ.

«Φαίνεται πως έκαναν σωματική έρευνα σε ορισμένους πελάτες, από τους οποίους άρπαξαν τα κινητά τους τηλέφωνα προτού διαφύγουν με δύο αυτοκίνητα αγνώστων στοιχείων», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι το περιστατικό με τα πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Αφρική σημειώθηκε γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νοτιοαφρικανική αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων, τα κίνητρα των οποίων, όπως ανέφερε, παραμένουν άγνωστα και διευκρίνισε ότι αυτοί «φέρεται να ήταν οπλισμένοι με τουφέκια AK-47 και πιστόλια».

Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε δήμο κοντά στο Κέιπ Τάουν τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή (27.09.2026), ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

South Africa 🇿🇦:At least 17 people killed and 15 others wounded in a shooting at a tavern in Gauteng, South Africa pic.twitter.com/ZaN8W43e25 — marknehpets (@mapkpets) September 27, 2026

Οπλισμένοι άνδρες μπήκαν σε χώρο διασκέδασης στην Λουάντλ στη 01:46 τοπική ώρα (02:46 ώρα Ελλάδος) και «άνοιξαν πυρ σε πελάτες», διευκρίνισε η νοτιοαφρικανική αστυνομία.