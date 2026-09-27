Κόσμος

Τραγωδία στη Νότια Αφρική: 27 νεκροί από πυροβολισμούς σε δύο ένοπλες επιθέσεις σε μπαρ

Η νοτιοαφρικανική αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων, τα κίνητρα των οποίων, όπως ανέφερε, παραμένουν άγνωστα
27 νεκροί από πυροβολισμούς σε δύο ένοπλες επιθέσεις σε μπαρ
27 νεκροί από πυροβολισμούς σε δύο ένοπλες επιθέσεις σε μπαρ / X
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός στις αρχές στη Νότια Αφρική το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026) όταν άνδρες οπλισμένοι μπήκαν σε μπαρ και άρχισαν να πυροβολούν, σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Γιοχάνεσμπουργκ.

«Φαίνεται πως έκαναν σωματική έρευνα σε ορισμένους πελάτες, από τους οποίους άρπαξαν τα κινητά τους τηλέφωνα προτού διαφύγουν με δύο αυτοκίνητα αγνώστων στοιχείων», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι το περιστατικό με τα πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Αφρική σημειώθηκε γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος).

Η νοτιοαφρικανική αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων, τα κίνητρα των οποίων, όπως ανέφερε, παραμένουν άγνωστα και διευκρίνισε ότι αυτοί «φέρεται να ήταν οπλισμένοι με τουφέκια AK-47 και πιστόλια».

Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε δήμο κοντά στο Κέιπ Τάουν τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή (27.09.2026), ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οπλισμένοι άνδρες μπήκαν σε χώρο διασκέδασης στην Λουάντλ στη 01:46 τοπική ώρα (02:46 ώρα Ελλάδος) και «άνοιξαν πυρ σε πελάτες», διευκρίνισε η νοτιοαφρικανική αστυνομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
125
111
108
105
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συναγερμός στη Βρετανία: Έρευνα για εκρηκτικά σε βάση της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας που χρησιμοποιείται και από αμερικανικές δυνάμεις
Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, στο Γουέλφορντ, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματων
(REUTERS
Ο Νετανιάχου διαψεύδει δημοσίευμα ότι η Αίγυπτος τον είχε προειδοποιήσει για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου
«Ψευδής κατηγορία που είχε διαψευστεί αλλά τώρα ανακυκλώνεται για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη του Ισραήλ», τονίζεται από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
«Πυρά» Λαβρόφ από ΟΗΕ: «Η Ευρώπη κάνει τα πάντα για να αποτρέψει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας»
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, στην οποία δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά την Ουκρανία
Σεργκέι Λαβρόφ
9
Η «κρυφή» εγγονή του Πούτιν με το επώνυμο Ζελένσκι: Η 8χρονη Έλσα φέρει το επίθετο της μητέρας της και όχι του πατέρα της
Το κορίτσι, γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και φέρεται να είναι παιδί της μικρότερης κόρης του Πούτιν, Κατερίνας Τιχόνοβα και του Ρώσου χορευτή μπαλέτου και σκηνοθέτη Ιγκόρ Ζελένσκι
Βλαντίμιρ Πούτιν
Newsit logo
Newsit logo