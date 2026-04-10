Ινδία: Τρεις έφηβες πνίγηκαν για μία selfie σε καταρράκτη

Σε εφιάλτη μετατράπηκε για μία παρέα έφηβων κοριτσιών η εκδρομή τους σε έναν καταρράκτη στην περιοχή Άντρα Πραντές της Ινδίας. Τρία από τα τέσσερα κορίτσια πνίγηκαν για μία selfie.

Τα τέσσερα κορίτσια βρέθηκαν στον καταρράκτη Μουλαγκούμι, και σύμφωνα με την αστυνομία, προσπαθώντας να βγάλουν selfies γλίστρησαν στα βράχια και έπεσαν στο νερό. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι καμία από αυτές δεν ήξερε κολύμπι, καθώς παρασύρονταν από το ρεύμα. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Οι ντόπιοι έσπευσαν στο σημείο αφού άκουσαν κραυγές για βοήθεια και κατάφεραν να σώσουν ένα από τα κορίτσια, το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, τα άλλα τρία παρασύρθηκαν από τα νερά και δεν μπόρεσαν να σωθούν.

Αστυνομικές ομάδες έφτασαν αργότερα στο σημείο και ανέσυραν τις σορούς.