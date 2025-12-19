Κόσμος

Ινδονησία: 10χρονος βρήκε φρικτό θάνατο όταν τον άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του

Ο κροκόδειλος εξαφανίστηκε με το άψυχο κορμάκι του παιδιού
Κροκόδειλος

Μία αδιανόητη τραγωδία συνέβη στην Ινδονησία, όταν ένα αγόρι, κολυμπούσε με τους φίλους του και τον άρπαξε και τον κατασπάραξε κροκόδειλος.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης 16.12.2025 στον ποταμό Ινγκόι, στη βόρεια Ινδονησία, με τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι ο κροκόδειλος άρπαξε τον μικρό Αφάν από το σώμα, ενώ εκείνος φώναζε σε βοήθεια.

Τους κατοίκους της περιοχής ειδοποίησαν τα δύο άλλα αγόρια που βρίσκονταν μαζί του και κατάφεραν να σωθούν. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τον κροκόδειλο να αναδύεται από το νερό κρατώντας στα σαγόνια του το άψυχο σώμα του παιδιού.

Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, με τον κροκόδειλο να βρίσκεται τα ξημερώματα της Πέμπτης κοντά στον προβλήτα χωριού, όπου σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και η σορός του Αφάν.

 

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι η περιοχή ήταν γνωστή για την παρουσία κροκοδείλων και είχε υπάρξει σχετική προειδοποίηση προς τους κατοίκους.

