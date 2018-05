Ινδονησία: Αυξάνεται η λίστα των νεκρών! Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη – Σοκαριστικές εικόνες

Αυτές οι επιθέσεις για τις οποίες δεν έχει υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης, έρχονται μερικές ημέρες μετά από ένα περιστατικό ομηρείας σε φυλακή της Τζακάρτα κατά το οποίο ισλαμιστές κρατούμενοι σκοτώσαν πέντε μέλη αντιτρομοκρατικής ομάδας.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας δήλωσε ότι υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ευθύνεται η ισλαμιστική οργάνωση Τζέμα Ανσαρούτ Νταουλάχ, η οποία αντλεί έμπνευση από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η θρησκευτική μισαλλοδοξία βρίσκεται σε άνοδο τα τελευταία χρόνια στην Ινδονησία, μια χώρα 260 εκατομμυρίων κατοίκων εκ των οποίων περίπου το 90% είναι μουσουλμάνοι αλλά έχει επίσης χριστιανούς, ινδουϊστές και βουδιστές. Ως αποτέλεσμα έχουν αυξηθεί και οι επιθέσεις εναντίον εκκλησιών.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις αυτοκτονίας και τις ένοπλες επιθέσεις στη Τζακάρτα τον Ιανουάριο του 2016, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τεσσάρων πολιτών. Οι τέσσερις δράστες είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, την ευθύνη για τις οποίες είχε αναλάβει η οργάνωση Ισλαμικό Κράτους και ήταν οι πρώτες τέτοιου μεγέθους στη χώρα από το 2009.

Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες

