Ινδονησία: Έξι νεκροί και 130 αγνοούμενοι από τη βύθιση πλοίου – Έχουν διασωθεί 113 επιβάτες

Τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοουμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στην Θάλασσα της Ιάβας συνεχίζουν τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία μετά από τη διάσωση 113 επιβατών.

Από το ναυάγιο του πλοίου στην Ινδονησία επίσημα οι νεκροί είναι έξι ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλοίο με 243 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και 30 μελών πληρώματος, εξαφανίστηκε μετά την απώλεια των επικοινωνιών του με τις αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε συνθήκες κακοκαιρίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης.

Το πλοίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Σουραμπάγια, στην Ανατολική Ιάβα, κατευθυνόμενο προς το Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν. Περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο καπετάνιος επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές και ενημέρωσε ότι το σκάφος παρουσίαζε έντονη και επικίνδυνη κλίση.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, η επικοινωνία με το πλοίο χάθηκε ξαφνικά, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο να είχε ανατραπεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ





Sejumlah penumpang Kapal Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin terlihat terombang-ambing di Laut Jawa… pic.twitter.com/r665AGQvaR — Garuda TV (@garudatvnews) September 13, 2026

Μετά την απώλεια του στίγματος, τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη. Για τον εντοπισμό του πλοίου και των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό κινητοποιήθηκαν δύο ρυμουλκά, τα οποία βρίσκονταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σημείο της τελευταίας γνωστής θέσης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και σκάφη του λιμενικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έναν μήνα μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε άλλο πορθμείο, ανοικτά του νησιού Μαντούρα στην Ινδονησία, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων.

Η Ινδονησία αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά, με τα πορθμεία να αποτελούν ένα από τα βασικότερα μέσα μετακίνησης και μεταφοράς στη χώρα.