Ινδονησία: Χάθηκε πλοίο με 243 επιβαίνοντες – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Αγνοείται η τύχη ενός πλοίου στην Ινδονησία με 243 ανθρώπους στα ανοιχτά της Θάλασσας της Ιάβας και έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Πρόκειται για το πλοίο KM Virgo Transport 8 με τις αρχές στην Ινδονησία να έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

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Το πλοίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Σουραμπάγια, στην Ανατολική Ιάβα, κατευθυνόμενο προς το Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν. Περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο καπετάνιος επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές και ενημέρωσε ότι το σκάφος παρουσίαζε έντονη και επικίνδυνη κλίση. Λίγο αργότερα, ωστόσο, η επικοινωνία με το πλοίο χάθηκε ξαφνικά, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο να είχε ανατραπεί.

Μετά την απώλεια του στίγματος, τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη. Για τον εντοπισμό του πλοίου και των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό κινητοποιήθηκαν δύο ρυμουλκά, τα οποία βρίσκονταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σημείο της τελευταίας γνωστής θέσης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και σκάφη του λιμενικού.

BREAKING: At least 125 people are missing after the passenger ship Virgo Transport 8 lost contact in the Java Sea near South Kalimantan, Indonesia.



Authorities have rescued 115 people, while 1 person has been confirmed dead. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/urIUSJQ0e7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 13, 2026

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι έρευνες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στην περιοχή όπου καταγράφηκε για τελευταία φορά το στίγμα του σκάφους, αναζητώντας τυχόν επιζώντες.