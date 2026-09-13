Κόσμος

Ινδονησία: Χάθηκε πλοίο με 243 επιβαίνοντες – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Ο καπετάνιος επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές και ενημέρωσε ότι το σκάφος παρουσίαζε έντονη και επικίνδυνη κλίση
Πλοίο
REUTERS/Stephane Mahe
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Αγνοείται η τύχη ενός πλοίου στην Ινδονησία με 243 ανθρώπους στα ανοιχτά της Θάλασσας της Ιάβας και έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Πρόκειται για το πλοίο KM Virgo Transport 8 με τις αρχές στην Ινδονησία να έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το πλοίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Σουραμπάγια, στην Ανατολική Ιάβα, κατευθυνόμενο προς το Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν. Περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο καπετάνιος επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές και ενημέρωσε ότι το σκάφος παρουσίαζε έντονη και επικίνδυνη κλίση. Λίγο αργότερα, ωστόσο, η επικοινωνία με το πλοίο χάθηκε ξαφνικά, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο να είχε ανατραπεί.

Μετά την απώλεια του στίγματος, τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη. Για τον εντοπισμό του πλοίου και των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό κινητοποιήθηκαν δύο ρυμουλκά, τα οποία βρίσκονταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σημείο της τελευταίας γνωστής θέσης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και σκάφη του λιμενικού.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι έρευνες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στην περιοχή όπου καταγράφηκε για τελευταία φορά το στίγμα του σκάφους, αναζητώντας τυχόν επιζώντες.

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