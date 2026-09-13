Οι Χούθι χτύπησαν με drones και πυραύλους στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία

Οι Χούθι διεξήγαγαν επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, βασιλείου που αποτελεί τον κυριότερο υποστηρικτή της αντίπαλής του διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Αντιμέτωπες με την προέλαση των ανταρτών, οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανακοίνωσαν το Σάββατο (12.09.2026) και το πρωί της Κυριακής (13.09.2026) κύματα πληγμάτων σε περιοχές κατά μήκος των ακτών στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, από την πλευρά τους, έκαναν λόγο για πολλούς βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα, ανακοίνωσαν πως τους ανταπέδωσαν, προχωρώντας σε επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

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Η επίθεση είχε στόχο «αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου από όπου διευθύνεται η επίθεση εναντίον του έθνους και του λαού μας, στη στρατιωτική βάση στη Σαρούρα», κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια.

Νωρίτερα, η σαουδαραβική πολιτική προστασία έκανε λόγο για δυο τραυματίες εξαιτίας της συντριβής βλήματος που εκτόξευσαν οι Χούθι στην Τζαζάν, επίσης στα σύνορα.

Οι μαχητές που πρόσκεινται στο Ιράν και ως τώρα έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεύουσας Σανάα και της Χοντάιντα (δυτικά), προωθήθηκαν προς τον νότο μέσα σε μερικά 24ωρα και την Πέμπτη κατέλαβε την πόλη Μόκα, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι.

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Κατόπιν το κίνημα πήρε προχθές Παρασκευή τον έλεγχο των ακτών της χώρας στην Ερυθρά θάλασσα και των νησιών στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, έπειτα από την αστραπιαία προέλαση που εδραίωσε την κυριαρχία του σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Μάχες ευρείας κλίμακας αυτή την εβδομάδα στη δυτική Υεμένη άφησαν πίσω εκατοντάδες νεκρούς και στις δυο πλευρές και είχαν συνέπεια να εκτοπιστούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, φαινόμενο που ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) φοβάται πως θα επιδεινωθεί άμεσα.